بث مباشر.. صلاة الجمعة من مسجد المؤيد شيخ بالقاهرة

يؤدي الشيخ يسري عزام ، أحد علماء وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد المؤيد شيخ بالقاهرة، الذي يعد أحد معالم القاهرة التاريخية الهامة، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتراثها الحضاري والتاريخي، في حضور وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال.

واجتمع اللواء خالد عبد العال والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بأوقاف القاهرة ومسئولي الدعوة الإلكترونية ، بديوان عام المحافظة صباح اليوم الجمعة.

وتنشر “ الدستور” لمتابعيها بثا مباشرا لصلاة الجمعة من مسجد “ مؤيد الشيخ”، ويلتو القرآن الشيخ محمد علي الطاروطي.

دروس عظيمة من يوم أُحد

وأعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة القادمة، ١٦ شوال ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢١م، تحت عنوان "دروس عظيمة من يوم أُحد".

واستعرض الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أبرز الدروس المستفادة من يوم أُحد، ويقول: «تعلمنا من يوم أُحد أهمية طاعة القائد، وخطورة الخروج على الأدوار والمهام المحددة لكل جندي».

وأشار وزير الأوقاف إلى أن من أهم "دروس أُحد" تمحيص أهل الثبات واصطفاء أهل الشهادة، ومنها الصلابة في مواجهة الشائعات، ومنها الإيمان بالحق والاستعداد للتضحية في سبيله، وأيضًا تعلمنا منها عدم اليأس أو الإحباط بالعمل على إعادة بناء الذات مهما كانت العقبات والصعاب.

ولفت وزير الأوقاف إلى أنه إذا آثرنا استخدام المسمى الأدق "يوم أُحد"، وإلا فلو أطلقت عليها "غزوة" كما هو شائع لدى كثير من كتاب السير، فمَنْ الذي غزا مَنْ؟، هل سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، هو الذي انطلق إلى مكة لقتال أهلها الذين آذوه وأخرجوه هو وأصحابه منها، أو أن مشركيها هم الذين جاءوا لقتاله، صلى الله عليه وسلم، وقتال أصحابه حتى كانت المعركة عند جبل أُحد على مشارف المدينة المنورة؟ على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم.