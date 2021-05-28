قراءة في كتاب "حياتنا بعد الخمسين" للكاتب سلامة موسى

يهدف الكتاب إلى أن يتمتع المسنون بحياتهم فلا يحسون أنهم بعد الخمسين أو الستين قد هرموا وأصبح وجودهم زائدًا على الحياة، فالمسنون في مصر من الجنسين جديرون بأنوا يحيوا ويستمتعوا بحياتهم، وما يحتاج إليه كل منا عندما يبلغ الستين هو أن يتحدى الشيخوخة ولا يستسلم لها، أما جمال المرأة فإنه يبقى مع العناية إلى ما بعد الخمسين والستين. كل ما فيه أنه ينتقل من جمال الجسم إلى جمال الشخصية .

ربما كانت سن المعاش بين الموظفين في مصر وهي سن الستين من الأسباب الاجتماعية التي تجعل جمهور الناس يخشى الشيخوخة ويستسلم لأمراضها مع أن هذه السن في أوروبا هي سن النضج والإبداع، فقد نشر العالم جاليليو في الثالثة والسبعين كتابه عن دوران القمر وأتم الأديب الألماني جوتيه قصته فاوست في الثانية والثمانين أما بنيامين فرانكلين فقد عين سفيرًا للولايات المتحدة الأمريكية في فرنسا وهو في الثامنة والسبعين.

والميزة العظمي للعمل الحر على الوظيفة الحكومية أن التاجر والزارع والصانع عندما يبلغ أحدهم الستين لا يجد القرار الرسمي الذي يجده موظف الحكومة بأنه قد بلغ نهاية المنفعة من العمر لذا تجد الكثير من التجار في السبعين والثمانين نشطين على وجوههم إمارات اليقظة وفي أجسادهم مرونة الشباب على عكس موظفي الحكومة الذين تبدو عليهم علامات الشيخوخة بشكل واضح بمجرد الوصول لسن المعاش. لذا فالتهيؤ للشيخوخة يجب أن يبدأ من الأربعين وذلك بأن يشترك الموظف في أندية أو جمعيات ويهتم باختيار أصدقائه وتكون له مشاركة في النشاط الاجتماعي أو الفني مهما كانت صغيرة هذه الانشطة تمنعه من الوقوع في عادات إدمان الأكل أو التدخين وغيرها، أما التهيؤ الذهني فيكون بأن يحرص على قراءة الجريدة بعناية أو المجلة أو الكتب هذه العادة تحول دون النسيان وتجدد الذهن بالمعلومات.

يعتقد معظم الناس أن الشيخوخة مرض ولذا يتجة العلاج بين المسنين نحو الجسم فقط ولكن مشكلة الشيخوخة مثلثة، أي تشمل ثلاثة أبعاد (النفس والذهن والجسم) ولكن هذه الثلاثة ليست متكافئة لأن صحة النفس هي تسعة أعشار المشكلة بل هي كل المشكلة، فمتى صحت النفس ، صح الذهن والجسم .

يلاحظ أن نشاط الذهن ينشط الجسم ويكسبه نظامًا ويجعل الحياة حلوة ويبعد السأم وثلاثة أرباع السمن والترهل والتضخم هي نتيجة السأم فحين يقبل أحدنا على الطعام ويأكل في نهم ويعاود في وجبات متعددة أو يتسلى باللب والفول السوداني ونحوهما لأنه يحس ـــــ ذهنيًا وعاطفيًا ـــــ أنه يعيش في فراغ وأن اللذة الباقية له في مضغ الطعام والسمن الفاشي بين النساء يعود إلى نفس السبب أيضًا.

المعروف عن المسنين أنهم جامدون يكرهون التغيير والتطور وينفرون حتى من الأزياء الجديدة في الشبان والفتيات وهذا الجمود يفقدهم الاتصال بالجيل الجديد ويجعل الشبان يتجنبوهم فيحس المسن بهذا التجنب عزلة مؤلمة وهذا الجمود يرجع إلى قلق وخوف المسن من تغيير القواعد التي اطمان وارتاح إليها، فهو هنا كالطفل الذي يتجنب الغرباء أو الخروج وحده إلى الشارع. وكلنا عرضه للجمود إذا أهملنا تطور شخصيتنا و تعهدنا بالنمو والرقي.

العادة أن المسن عقب الستين يشعر أنه ينسى بعض الأسماء ولكن بمجهود صغير ولذلك لا ينتبه لهذا الطارئ ومع توالي السنوات لا ينسى الأسماء فقط بل ينسىى أشياء كثيره كهذا المنديل الذي يفتقده في جيبه فلا يجده وينسى أين وضعه، والناس متفاوتون في النسيان فنجد رجلًا في السبعين يؤكد أنه لا ينسى وآخر يشكو من كثرة النسيان وربما كان السبب الأساسي في ذلك أن الأول كان يعيش في نشاط وحركة فبقيت شرايينه طرية لم تتصلب أما الثاني فقد اعتاد الركود مدة طويلة فتراكمت فيه الأحماض وآذت شرايينه وأثرت في دماغه.

يلاحظ أن المسن الذي دأب على القراءة والدراسة تبقى ذاكرته حية حتى مع ضعف الجسم الذى أدى إليه إهمال الرياضة ولو بلغ التسعين، صحيح أنه ينسى أين وضع المنديل والفرشاة أو يجد صعوبة في تذكر أسماء المعارف لكن إذا تحدث انثالث المعاني لأن عدته من الكلمات وفيرة.

في السطور التالية يقدم الأستاذ سلامة موسى مؤلف "كتاب حياتنا بعد الخمسين" بعض النصائح التي تجعل المسنين يعيشون حياة أفضل مع مراعاة أن التهيؤ للشيخوخة يبدأ من الأربعين: