أنشطة توعوية ولقاءات مجتمعية بقرى مبادرة حياة كريمة في المنوفية

لتعريف بمشروعات المياه والصرف الصحي

قال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بأن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة ، توجه لقرية سمادون بأشمون وقريتى شمياطس ودراجيل بمركز الشهداء، لتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية واللقاءات المجتمعية للمواطنين بالقري المستهدفة من مبادرة حياة كريمة بالمنوفية للتعريف بمشروعات المياه والصرف الصحى التى يتم تنفيذها بالقرى المستهدفة.

- لقاءات مجتمعية لتعريف المواطنين بالمشروعات التنموية

وذكر أنه تم عقد لقاءات مجتمعية لتعريف المواطنين بالمشروع، ومدى اهتمام الدولة بتوصيل المرافق الحيوية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالإضافة إلى توعيتهم بضرورة الحفاظ على المشروعات التي يتم تنفيذها للاستفادة من الاستثمارات التي تقوم الدولة بضخها في البنية التحتية.

وأوضح أن أنشطة التوعية شملت توزيع بروشورات ولصق بوسترات توعوية، مع عقد لقاءات مع الأهالي للتعريف بأهمية الحفاظ على المياه وطرق الترشيد الصحيحة، وتعريفهم بالقطع الموفرة والتى تخفض استهلاك المياه وانعكاسها على فاتورة الاستهلاك.

وأضاف أنه تم التنويه عن الخدمات التى تقدمها الشركة وآليات تقديم الشكاوى، ودور الخط الساخن 125، وكيفية تحميل تطبيق قراءتى لإبلاغ قراءة العدادات .

- دورات تدريبية للعاملين بالشركة تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي

وعلي صعيد آخر كانت قد نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، دورات تدريبية للعاملين بالشركة تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي، وربط منظومة التدريب الإلكتروني مع التدريب النمطي ضمن الخطة الداخلية للشركة .

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إلى أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالشركة في مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى وصقل مهارات العاملين والتى شملت تنفيذ دورة تدريبية عملية عن الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع أجهزة الإطفاء والسيطرة على الحريق للفنيين بفرعى الباجور وسرس الليان.

وذكر أن الخطة التدريبية شملت تنفيذ دورات تدريبية عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات للتعرف على أجهزة قياس المؤشرات الكهربية والخصائص الطبيعية والكيماوية والبيولوجية والاشتراطات الصحية للمياه.

وأضاف تم تدريب فنيي تشغيل صرف على أساسيات التشغيل لمكونات المحطات والشبكات لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى والتعرف على أجهزة القياس المستخدمة فى مراحل محطات مياه الشرب، بالإضافة إلى التعرف علي صيانه لوحات التوزيع ومكثفات الجهد المنخفض وتشغيل وصيانة المحركات الكهربائيه ولوحات التحكم لفنى صيانه كهربائية عبر تقنية "الفيديوكونفرانس".

وأوضح أن الهدف من تلك الدورات هو حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل والحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية كمنهج علمي وتثبيت الآمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بمهام عملهم.