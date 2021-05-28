الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية: محادثات قمة مون وبايدن تعمق التحالف بين البلدين

بايدن و مون جيه
بايدن و مون جيه

أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن محادثات القمة بين الرئيس الكوري مون جيه- إن ونظيره الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي ساعدت البلدين على تعميق تحالفهما بطريقة "شاملة وبناءة ومفيدة للطرفين".


وقالت الخارجية الكورية في تقييم أجرته في تقرير إلى البرلمان الكوري حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية، إن قمة 21 مايو حققت إنجازات شملت التعاون السياسي والاقتصادي والقضايا العالمية، بينما وسعت وعمقت مجالات التعاون".


كما أشادت الوزارة بقرار الولايات المتحدة رفع جميع القيود المفروضة على مدى ووزن الرؤوس الحربية للصواريخ الكورية الجنوبية في استعادة السيادة الأمنية للبلاد.

 

ومن جهة أخري، قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إنها عقدت الاجتماع الثالث، عبر تقنية الفيديو، لمبادرة تعاون شمال شرق آسيا لمكافحة الأمراض المعدية والصحة العامة لمناقشة مشاريع التعاون العملي بين الدول المعنية.


وبحسب ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، شارك في الاجتماع الذي عقد أمس الخميس، دبلوماسيون ومسؤولو الصحة من ست دول: كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا ومنغوليا، بالإضافة إلى مسؤولين في سفارات هذه الدول في سول.

وخلال المناقشات، اقترحت سول إنشاء مخزون مشترك للإمدادات الطبي من أجل الاستجابة السريعة للطلب للإمدادات الطبية العاجلة في حال حدوث أمراض معدية أخرى، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد.


كما أكدت على الحاجة لتطوير برامج تعليمية وتدريبية مشتركة تتعلق بالاستجابة للأمراض المعدية، واقترحت عقد اجتماع للخبراء عبر تقنية الفيديو لمناقشة البرامج.

واتفقت الدول المشاركة على مناقشة التفاصيل باستمرار بشأن البرامج وسبل إضفاء الطابع المؤسسي على المبادرة.

وقادت كوريا الجنوبية انطلاق مبادرة تعاون شمال شرق آسيا لمكافحة الأمراض المعدية والصحة العامة في ديسمبر من العام الماضي من أجل الاستجابة لقضايا الصحة والأمن العابرة للحدود، وبينها كوفيد-19.

كوريا الجنوبية مون بايدن الخارجية الكورية الجنوبية الرئيس الكوري مون جيه- إن

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