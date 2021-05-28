ماكرون في جنوب إفريقيا لبحث مكافحة «كورونا» ومعالجة الأزمات الاقتصادية

يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إلى جنوب إفريقيا قادما من رواندا، في زيارة تتركز على مكافحة وباء كورونا ومعالجة الأزمة الاقتصادية الناجمة عنه.

وكان من المقرر أن يزور ماكرون جنوب إفريقيا قبل أكثر من عام لكن الوباء حتّم إرجاء الزيارة في وقت يسجل هذا البلد أعلى حصيلة في القارة الإفريقية، تخطت 1.6 مليون إصابة و56 ألف وفاة وفق الأرقام الرسمية.



لكن الرئيس الفرنسي حرص على القيام بهذه الزيارة إلى بلد "هو شريك أساسي في القارة وعضو في مجموعة العشرين، ويدعى بانتظام إلى مجموعة السبع، وأساسيّ في مقاربة النهج التعددي"، على ما أوضح قصر الإليزيه قبل الزيارة.

وسيكون الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامابوزا في استقبال ماكرون عند وصوله ظهرا إلى بريتوريا، بعدما التقى الرئيسان قبل أسبوعين في باريس في إطار قمة لدعم الاقتصاد الدول الإفريقية، كما بحثا مرارا مسألة توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا.

ولم تشمل عمليات التلقيح حتى الآن في جنوب إفريقيا سوى 1% من السكان البالغ عددهم 59 مليون نسمة، ولم تبدأ حملة تلقيح المسنين سوى الأسبوع الماضي.

وبعد المحادثات، يلتقي الرئيسان بعد الظهر في جامعة بريتوريا لإطلاق برنامج لدعم إنتاج اللقاحات في إفريقيا، يسانده الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبنك الدولي.

وتدعو جنوب إفريقيا والهند إلى رفع حقوق الملكية الفكرية عن اللقاحات ضد كوفيد-19 حتى تتمكن كل دولة من إنتاجها.

غير أن ماكرون صرح في مطلع مايو أنه يعطي الأولوية لنقل التكنولوجيا من أجل إقامة مواقع إنتاج في الدول الفقيرة.

وتشير الرئاسة الفرنسية إلى أن إنتاج اللقاحات "يتركز إلى حد كبير في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، كما في أميركا اللاتينية قليلا.

إفريقيا اليوم نتتج كمية ضئيلة جدا من المواد لمكافحة كوفيد، ولا تنتج أي لقاح إلى اليوم، وهو أمر ملفت".

ورأى ماكرون أن إلغاء براءات الاختراع "سيكون حلا، لكن فقط بعدما ننتج ما يكفي من اللقاحات وحين لا تعود المسألة تتعدى السعر".