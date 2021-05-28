الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إزالة تراكمات وأعمال نظافة.. الشكاوى الحكومية تستجيب للمواطنين

مدبولي
مدبولي

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، فى التعامل مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإزالة أسباب تلك الاستغاثات والشكاوى.
وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء، قال الدكتور طارق الرفاعي رئيس المنظومة، أنهم تعاملو مع بلاغًا من أحد المواطنين بشأن تراكم مخلفات وقمامة بكثرة في حرم وبالقرب من قضبان السكة الحديد - خط "أبو قير"- بمنطقة المندرة بمحافظة الإسكندرية، بما قد يتسبب في إحداث عرقلة لحركة مرور القطارات بالمنطقة المذكورة.
وبالتوجيه إلى محافظة الإسكندرية، أفادت إدارة الرصد البيئي انه بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تم تكليف شركة نهضة مصر لرفع المخلفات محل الشكوى، حيث تم رفع حوالى  84.700 طن تراكمات قمامة ومخلفات تقريبا.
وتابع مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: تلقت المنظومة عدة شكاوى واستغاثات من بعض أهالي قرية أبو غنيمة بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، تضرروا فيها من نشوب حريق بتراكمات القمامة والمخلفات الواقعة بحرم السكك الحديدية، بما ينتج عنه أدخنة كثيفة وانبعاث روائح كريهة.
وبالتوجيه إلى محافظة كفر الشيخ، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم أنه بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية أبو غنيمة، تم استدعاء سيارة إطفاء وتم إخماد الحريق، كما تم رفع وإزالة تراكمات القمامة والمخلفات، وإزالة أسباب الشكوى.
وتلقت المنظومة شكوى من مواطن يتضرر فيها من تراكم القمامة أمام وداخل نفق أبو زارع من شارع جسر الكونيسة بالمنيب محافظة الجيزة، مطالبًا بإزالة تلك التراكمات حفاظًا على سلامة الوضع البيئي للمنطقة.
وبالتوجيه الى محافظة الجيزة، أفادت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة انه تم توجيه حملة لرفع المخلفات محل الشكوى وإزالة أسبابها، على أن تتم المتابعة بصفة مستمرة.
وفى ذات السياق، تعاملت المنظومة مع الشكوى الواردة من أحد المواطنين المقيمين بمساكن الشباب، كفر طهرمس، بمحافظة الجيزة بشأن وجود تراكمات قمامة أسفل الطريق الدائري، بما يعيق حركة المارة.
 وبتوجيه الشكوى لمحافظة الجيزة، أفاد قطاع نظافة بولاق انه تم توجيه حملة لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات فور تلقى الشكوى، وإزالة أسبابها.

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