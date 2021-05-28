بعد اتهامها بالتعدى على الأهالي.. نائبة رئيس «أبوتيج»: «كنت بادي المنجل لعامل لقطع الخيام»

حالة من ردود الفعل غير المتوقعة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد إنتشار صورة للمهندسة أمال أحمد، نائب رئيس مركز ومدينة أبوتيج أثناء حملها منجل "ألة حادة" خلال حملة لازالة الاشغالات بمدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط.

وشهدت ردود الفعل ما بين مؤيد لتصرفها لما حققته في رفع الاشغالات بأحد أهم وأكثر الشوارع التجارية والحيوية بمدينة أبو تيج وتصديها للباعة الجائلين وما بين معارض لحملها ألة حادة أثناء أدائها العمل

- المنجل كان لقطع حبال الخيام في حملة إشغالات



فيما قالت المهندس أمال أحمد نائب رئيس مركز ومدينة أبو تيج ، إن الصورة التي شهدت انتشارا علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أثناء حملها المنجل "ألة حادة تستخدم في التقطيع" كانت بغرض قطع حبال الخيام التي كانت تعيق الشارع الجديد أثناء حملة إزالة إشغالات.

وأوضحت إن مركز ومدينة أبوتيج شن حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بنطاق الشارع الجديد لرفع الاشغالات عن ميدان المحطة والشارع الجديد المتكدس بالباعة الجائلين لفتح حركة السير للمواطنين وتسهيل دخول سيارات الاسعاف الى مستشفى العزل بابوتيج ورفع القمامة عنه، مضيفة أن الباعة الجائلين كانوا قد قاموا بعقد الخيام في بلكونات الشوارع بغرض حمايتهم من الشمس وقام موظفي الحملة بالاستعانة ببعض السكاكين لقطع الخيام ولكن نظرا لضعف السكاكين تم الاستعانة بالمناجل لسرعة نهو العمل.

- الصورة تم استغلالها وقصض جزء منها



وأشارت إن أحد الاشخاص استغل الوضع وقام بالتقاط صورة حملي للمنجل أثناء إعطائه لأحد العمال أعلي اللودر لسرعة قطع الخيام، واقتص جزءا من الصورة ليظهر بالشكل المنتشر علي "السوشيال ميديا".

وكشفت إن قوات الامن تخرج برفقة حملات ازالة الاشغالات خاصة بالشوارع الحيوية لتوفير الحماية اللازمة لهم من البائعة الجائلين ومن يحاول أن يعترضهم.

وبخصوص الباعة الجائلين قالت نائب مجلس ومدينة أبو تيج إنه جاري تخصيص مكان ليصبح سوق للباعة الجائلين التابعين لمركز ومدينة أبوتيج ، بحيث يتم تجميع جميع الباعة الجائلين من الشوارع ووضعهم في السوق لمنع التزاحم في الشوارع الرئيسية والفرعية.

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