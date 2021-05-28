مسؤول «صحة شمال قنا»: انخفاض أعداد مصابي كورونا لأول مرة

أكد الدكتور بدوي المعاون، مسؤول قطاع الصحة في شمال محافظة قنا، أن الأسبوع الجاري شهد أقل عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد بمدينة نجع حمادي شمالي المحافظة.

وأوضح المعاون في تصريحات لـ "الدستور"، أن الأعداد المصابة بفيروس كورونا المستجد بدأت في الانخفاض منذ فترة بجميع أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا، لافتاً إلى أن الأسبوع الجاري يعتبر من أقل الأيام في عدد الإصابات منذ ظهور الفيروس.

- زيادة أعداد المتعافين ورعاية مستمرة بالمستشفيات

وأشار مسئول قطاع الصحة بشمال قنا، أن هنالك زيادة في أعداد المتعافين بفيروس كورونا داخل مستشفى حميات نجع حمادي، منوها إلي أن هناك رعاية طبية مستمرة للمصابين داخل المستشفى.

- تخصيص 7 مراكز جديدة لتلقى لقاح كورونا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن تخصيص 7 مراكز جديدة لتلقى لقاح فيروس كورونا بمحافظة قنا ليصبح إجمالي مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا في المحافظة 8 مراكز، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتوسع في مراكز تلقي اللقاح بالمحافظات الاعلى في نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح بهدف تخفيف اعباء الإنتقال لمن يرغب في أخذ اللقاح.

وأوضح محافظ قنا أن مراكز تلقى اللقاح الجديدة، هى وحدة صحة الأسر بنجع القزاز بمركز أبوتشت ، وحدة صحة الأسرة بنجع شاهين بمركز فرشوط ، مركز صحة الأسرة بنجع حمادى ، جمعية الإخلاص بمركز دشنا ، مركز صحة الأسرة بنقادة ، وحدة صحة الأسرة بالقلعة بمركز فقط ، مستشفى قوص المركزى "، مشيرا إلى أن الطاقة الإستيعابة لكل مركز تتراوح ما بين 75 إلي 100 مواطن يوميا .

ومن جانبه، قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحه والسكان أنه يتم استقبال المواطنين لإعطائهم اللقاح بالمراكز الجديدة بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا طوال أيام الإسبوع داعيا المواطنين إلى ضرورة التسجيل على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة لتلقى اللقاح، مؤكدا أن اللقاح آمن ومجاني.