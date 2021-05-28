الأمن يكثف جهوده لكشف غموض اكتشاف جثة بائع مقتولا بمقابر الإسماعيلية

عثر أهالي الإسماعيلية، علي جثمان شاب في نهاية الثلاثينيات من العمر، مقتولاً بطعنة نافذة بالقرب من مقابر الشهداء، ويكثف الأمن جهوده لكشف غموض الواقعة.

تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من العميد إيهاب مصطفى مأمور قسم شرطة ثان، يفيد بورود من شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي علي جثة داخل المقابر مصاب بطعنة نافذة يعتقد انها السبب في وفاته.

ونقلت سيارة اسعاف الجثمان الي مشرحة القصاصين، فيما بدأ ضباط البحث الجنائي في فحص الواقعة لمعرفة المتسبب في الجريمة.

- أقوال الشهود



وكشف شهود العيان عن ان المجني عليه كان يرتبط بعلاقات مع بعض المقيمين بمنطقة الفردوس ومقابر الشهداء، وانه تمت ملاحظته قبل وقوع الحادث بساعات مع أحد الأشخاص من المقيمين بمنطقة سوق الجمعة.

وقال شهود العيان ان الشاب يعمل "بائع خضروات" ومقيم بمنطقة قرية أبو عطوة التابعة لمركز ومديننة الإسماعيلية وانه جاري استدعاء اسرته لمناقشتهم حول الواقعة وعلاقاته.

- حبس عاطلين سرقا سيارة وساوما صاحبتها لإعادتها

وعلى الجانب الآخر أصدر المستشار ياسر زيتون المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية، قراراً بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقتهما سيارة ملاكي بالإكراه.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها شريف معتز رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية أن المتهمين أحدهما ارتكب واقعة السرقة، والأخر تفاوض مع المجني عليها مالكة السيارة لدفع مبلغ مالي مقابل تحرير السيارة.

وكانت وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد سكر، قد ألقت القبض على شخصين ارتكبا واقعة سرقة بالإكراه لسيارة ملاكي قبل 5 أيام.

و تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بتمكن رجال مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، من ضبط متهمين بسرقة سيارة سيدة في شارع شبين الكوم أحد أشهر شوارع الإسماعيلية، وتبين أنهما مقيمان بمركز التل الكبير ولهما معلومات جنائية.

- تفاصيل الواقعة

بدأت القصة عندما اتجهت (م. م. أ)، وبرفقتها نجلتها صاحبة الـ9 سنوات وكانت تجلس بجوارها في الكرسي الأمامي، لجلب نجلتها الأخرى ذاتالـ14 عاما، من الدرس في تمام الساعة 8.30 في شارع شبين الكوم، وأثناء فتح السيارة م لتجلس ابنتها في السيارة وتتجه للمنزل كالمعتاد، الا أن نجلتها طلبت منها الانتظار لشراء آيس كريم، والانتظار مع صديقتها لعدة دقائق لحين وصول والد صديقتها.

وأضافت المجني عليها، فى تلك اللحظة ركب أحد الأشخاص السيارة مرتديًا كمامة وجلس في المقعد الخلفي، وبحوزته مسدس، وطلب مني النزول من السيارة وإلا قتلني، إلا أن نجلتي قفزت من السيارة، ثم نزلت أنا على الفور وحاولت إبعاده عن السيارة، ومسكت المسدس الا أنه تركه وفر هارباً بالسيارة، وحاول بعض الحضور ملاحقته إلا أنه اختفى بالسيارة، وتبين أن السلاح مجرد مسدس صوت.

وعلى الفور توجهت الأم وأبنتها إلى قسم ثالث بمدينة الإسماعيلية وحرر محضر بالواقعة، رقم 2903 لسنة 2021 ثالث الإسماعيلية، وتم تحريز السلاح النارى المستخدم فى الواقعة وتبين لرجال المباحث، أنه مسدس صوت وبه طلقتين، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة والتي باشرت التحقيق وأصدرت قرارها سالف الذكر.