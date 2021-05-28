«تعليم الإسماعيلية» يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية عقب اعتماده، وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، فى بيان له، إنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى وتجهيز كافة اللجان الامتحانية استعدادًا لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي تجرى بعد عدة أيام، حيث تجرى اجتماعات دورية مع مديري الإدارات التعليمية بهدف متابعة تجهيز اللجان.

- التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية



ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بضرورة اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقًا لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.



وكان وكيل الوزارة قد تفقد الامتحانات التجريبية الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بمتابعة سير الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ورصد أى ملاحظات.

وأدى طلاب الصف الثالث الثانوى الامتحان التجريبى الاسترشادى لمواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الثانية، وذلك للطلاب الذين حصلوا على جهاز تابلت فقط ويخوض الطلاب الامتحان فى المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر.



- توفير مراجعة لطلاب الشهادة الإعدادية في مادة اللغة الإنجليزية

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن توفير مراجعة لطلاب الشهادة الإعدادية في مادة اللغة الإنجليزية، من خلال تقنية البث المباشر فى السابعة من مساء الأربعاء، وذلك عبر موقع الوزارة، ويمكن للطلاب كتابة الأسئلة فى التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية من 280 درجة، والمواد غير المضافة للمجموع سوف يؤدى فيها الطالب الاختبار من المنزل قبل انطلاق الامتحانات الأساسية، مشيرة إلى أن المديريات التعليمية بدأت فى وضع أسئلة الامتحانات استعدادا لانطلاق الاختبارات فى يونيو المقبل، كما تم البدء فى وضع تصورات لجداول الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية من جانب المديريات ولكل مديرية جدول خاص بها مع الالتزام بالمواعيد المحددة لأداء الطلاب للاختبارات.