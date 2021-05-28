الشكاوى الحكومية: التعامل مع هبوط أرضى وإزالة تراكمات القمامة فى عدة مواقع

منظومة الشكاوي

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، فى التعامل مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإزالة أسباب تلك الاستغاثات والشكاوى.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، استمرار جهود المنظومة في تلقي وفحص شكاوى واستغاثات المواطنين، والعمل على سرعة الاستجابة لها، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الصدد.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن من بين ما تم التعامل معه شكوى جماعية تلقتها المنظومة من مواطنين يفيدون فيها بحدوث هبوط أرضي وبعض الحفر أسفل كوبري شيراتون بطريق النصر حي النزهة بمحافظة القاهرة، يعيق الحركة المرورية بالمنطقة، وعلى الفور تم التوجيه لمحافظة القاهرة، حيث أفادت المنطقة الشرقية للمحافظة انه تم إحالة الشكوى إلى حي النزهة، وتم إعادة الشيء لأصله وإصلاح الهبوط.

كما تلقت المنظومة شكوى من مواطن بشأن وجود هبوط أرضي بشارع القاهرة، بمنطقة سيدي بشر قبلي بحي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، مطالبًا الجهات المعنية بالتدخل وحل الشكوى لما يشكله ذلك الهبوط من خطر على المارة والسيارات، وتم التوجيه إلى محافظة الإسكندرية، حيث أفادت إدارة المتابعة الميدانية بحي المنتزه بانه تم التعامل فورى مع الشكوى، والعمل على إزالة اسبابها.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى إلى أن المنظومة تلقت شكوى من مواطن يتضرر فيها من تسبب سيارات نقل مملوكة لإحدى الشركات الخاصة بتعبئة وتوزيع المياه في تحطيم وكسر مواسير الري المغطى لترعة بركة الرمل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، نتيجة مرور تلك السيارات عبر الطريق المار من البر الشرقي للرياح التوفيقي حتى كوبرى اسنيت، بما تسبب في ضعف مياه الري الواصلة للأراضي المعتمدة على تلك الترعة.

وبالتوجيه إلى وزارة الموارد المائية والري، تبين أن موضوع الشكوى يتعلق بمسقى خصوصية تسمى بركة الرمل نافذة من ترعة الغفارة العمومية، وأن الطريق محل الشكوى غير مجهز لمرور السيارات ذات الأحمال الكبيرة، وتم مخاطبة رئيس الوحدة المحلية بجمجرة الجديدة للتنبيه على الشركة المالكة لتلك السيارات بعدم مرور المركبات على المسقي لما سببته من إتلاف وكسر مواسير الري المغطاة، علاوة على إلزام الشركة برد الشيء لأصله على نفقتها وتحت إشراف الإدارة العامة للموارد المائية والري بالقليوبية.

كما رصدت المنظومة تعليقا منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن استغاثة من وجود كسر بطبقة الأسفلت بالطريق الزراعي أمام نزلة الكوبري باتجاه مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، يمكن أن يؤدى إلى خطورة على حياة المواطنين.

وبالتوجيه إلى الهيئة العامة للطرق والكباري، أفادت إدارة المنطقة الثالثة عشرة انه تم إصلاح طبقة الأسفلت بالطريق محل الشكوى بمعرفة فرقة الصيانة والطوارئ المختصة.