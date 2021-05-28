الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تُهاجم قرار الدول الغربية بمنع التحليق في أجواء بيلاروس

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

اعتبرت الناطقة باسم الخارجية الروسية، أن الاتحاد الأوروبي بتوصيته شركات الطيران تجنب دخول الأجواء البيلاروسية تصرف "بطريقة غير مسؤولة ما يعرض سلامة المسافرين للخطر".
وأوضحت الناطقة ماريا زاخاروفا عبر "فيسبوك"، أن تغيير "مسار مئات الرحلات يتسبب بمشاكل هائلة للمواطنين".

وفي سياق متصل، قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو، الأربعاء الماضي، إن بلاده تصرفت بشكل "قانوني" عند تحويل مسار طائرة راين إير في المجال الجوي البيلاروسي، نافيا أن تكون مقاتلة قد أجبرت طائرة الركاب على الهبوط.
وأكد لوكاشنكو في كلمة أمام نواب البرلمان "تصرفتُ بشكل قانوني لحماية شعبنا" معتبرا اتهامات بأن تكون مقاتلة من طراز “ميغ-29” أجبرت الطائرة على الهبوط في مينسك "محض أكاذيب"، حسب وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية “بيلتا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن "العقوبات الأمريكية على بيلاروس قيد التنفيذ"، دون أن يدلي بأي تفاصيل حولها.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن بايدن أدلى بهذه التصريحات للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض في طريقه إلى مسقط رأسه في ولاية ديلاوير.

وكان بايدن أعرب عن إدانته "بأشد العبارات" لحادثة طائرة "رايان إير" واعتقال سلطات بيلاروس للناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش، متوعدا بـ"محاسبة" المسئولين عن ذلك.

وندد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس  باعتراض طائرة مدنية أوروبية كانت تقل معارضا لنظام الرئيس البيلارويسي ألكسندر لوكاشنكو، واصفا الخطوة بـ"الفاضحة" ومطالبا بالإفراج الفوري عن المعارض.

وقال الرئيس الديمقراطي في بيان، إن "الولايات المتحدة تدين بشدة تغيير مسار الطائرة واعتقال" رومان بروتاسيفيتش. وأضاف "أرحب بالأنباء عن دعوة الاتحاد الأوروبي إلى (فرض) عقوبات اقتصادية موجهة وإجراءات أخرى، وطلبتُ من فريقي وضع خيارات مناسبة لمحاسبة المسئولين".

وأضاف بايدن: "هذا الحدث الفاضح وشريط الفيديو الذي يبدو أن بروتاسيفيتش صوره تحت الإكراه، هما هجومان مخجلان بحق المعارضة السياسية وحرية الصحافة".

الأجواء البيلاروسية الاتحاد الأوروبي باسم الخارجية الروسية روسيا ماريا زاخاروفا

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