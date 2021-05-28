الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

اليوم.. الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا جديدًا وترميمًا بعدد من المحافظات

افتتاح المساجد
افتتاح المساجد

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح عددا من المساجد اليوم الجمعة، بعشر محافظات، ليصل إجمالي الافتتاحات من أول سبتمر 2020 حتى تاريخه 1437 مسجدا، منها 1332 مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و105 مساجد صيانة وترميم.

وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 17 مسجدا جديدا إحلالا وتجديدا، وأيضا 7 مساجد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها.

أولًا : مساجد الافتتاحات :

مديرية أوقاف البحيرة

  1. الوسطاني- كفر دمنبوه – كوم حمادة
  2. إبراهيم الفرحاني- البستان – الدلنجات
  3. أبو زريق – قرية أبو زريق – ايتاي البارود
  4. الرحمن – مدخل قرية حافظ – دمنهور
  5. الزهراء- رمسيس- ايتاي البارود
  6. مسعود سعد- بندر الدلنجات
  7. المصطفي- ابيا الحمرا- الدلنجات
  8. عزبة رجب – قرية طيبة- الدلنجات

مديرية أوقاف سوهاج

  1. المتولي – روافع العيساوية – المنشأة
  2. الهداية أولاد سالم بحري- دار السلام
  3. التوحيد- نجع العسال أخميم

مديرية أوقاف الإسماعيلية

  1. أبو سلامة – السويدات – القصاصين
  2. التقوى كساب- المحسمة الجديدة – أبو صوير – الإسماعيلية

مديرية أوقاف قنا

  1. الرحمن السلامية – نجع حمادي
  2. عبد المعبود رمضان – ج الدوم- أبو تشت

مديرية أوقاف المنوفية

  1. التقوى – طهواي – أشمون

مديرية أوقاف بني سويف

  1. الصالحين – الجزيرة الشرقية ببا – بني سويف

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف قنا

  1. نجع عزوز- القلعة – قفط
  2. العتيق – اسمنت – نقادة
  3. الشاوري – فرشوط
  4. خاتم المرسلين- كوم يعقوب أبو تشت

مديرية أوقاف البحيرة

  1. الأبعادية الكبير- الأبعادية – دمنهور

مديرية أوقاف المنيا

  1. عمر بن الخطاب الكائن بشارح الحرية حي أبو هلال المنيا

مديرية أوقاف الإسماعيلية

  1. الشهيد سعد البعلي – البعالوة- القصاصين

 

جدير بالذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يلتقيان  قيادات الدعوة بأوقاف القاهرة ومسئولي الدعوة الإلكترونية بها، وذلك بديوان عام المحافظة صباح غد الجمعة.

ويؤدي وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة صلاة الجمعة بمسجد مؤيد شيخ الذي يعد أحد معالم القاهرة التاريخية الهامة، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتراثها الحضاري والتاريخي جنبا إلى جنب مع جوانب التطوير والتحديث في جميع المجالات .
 


 

افتتاح المساجد خطبة الجمعة وزير الأوقاف أحد علماء وزارة الأوقاف مساجد

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