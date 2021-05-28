اعتماد لقاح «سينوفارم» الصيني للاستخدام الطارئ في تايلاند

قال مسئول كبير في تايلاند، إن إدارة الغذاء والدواء بالبلاد اعتمدت اليوم الجمعة لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ.

وأضاف بايسان دانكوم، المسئول في وزارة الصحة، خلال مؤتمر صحفي: "وافقت إدارة الغذاء والدواء على لقاح سينوفارم"، وبهذا يكون خامس لقاح لمرض كوفيد- 19 توافق عليه تايلاند.

وأعلنت أكاديمية تشولابورن الملكية التي تشرف عليها الأميرة تشولابورن شقيقة ملك البلاد، اليوم الجمعة، أنها تعتزم استيراد مليون جرعة من لقاح "سينوفارم"، ومن المقرر أن تصل في يونيو.



وقال نيتي ماهانوندا، الأمين العام للأكاديمية، في إفادة صحفية: "وفقا لترتيباتنا اتفقنا على مليون جرعة في يونيو".

أعلنت تايلاند، أمس الخميس، عن تسجيل 3323 حالة إصابة جديدة و47 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة السابقة.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن مركز إدارة أزمة كورونا قوله إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 141 ألفا و217 إصابة بكوفيد- 19، و920 حالة وفاة ناجمة عنه.

وتابع المركز أنه من بين الحالات الجديدة، 1219 حالة مصابة بكورونا في السجون، فيما تجاوز العدد الإجمالي للمتعافين من المرض عتبة الـ76 ألف حالة بعد تعافي 2063 حالة أمس.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19)، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.