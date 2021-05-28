الجمعة 28 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«شعراوي» يبحث مع البنك الدولي مستجدات برنامج التنمية المحلية بالصعيد

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي والمسؤول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج، بمقر الوزارة.

وشهد اللقاء متابعة أخر المستجدات الخاصة بمعدلات التقدم في تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والجهود المشتركة بين الجانبين فيما يخص إصلاحات وتطوير منظومة التخطيط المحلي، بالإضافة إلى إطلاع البنك الدولى على كافة التطورات الخاصة بهذا المجال في إطار الممارسات المنفذة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والاستفادة من البرامج المحلية المطورة في هذا الشأن .

وعرض ممثل البنك الدولي بعض المقترحات الخاصة بإصلاحات منظومة التخطيط المحلى والتي تم التوافق عليها بصورة عامة خلال الاجتماعات السابقة ومن بينها إصلاحات ستقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مثل السقف التمويلى للمحافظات والمعادلة التمويلية بين المحافظة والمراكز، بالإضافة لبعض الإصلاحات الخاصة بوزارة التنمية المحلية فيما يخص برامج التنمية المحلية .

ووافق “شعراوي” على المقترحات الخاصة بالإصلاحات المطلوبة لمنظومة التخطيط المحلي، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية التي وجه بتشكيلها خلال الفترة الماضية لتطوير برامج التنمية المحلية، عقدت اجتماعين بحضور ممثلين لوزارة التخطيط و8 أعضاء من الوزارات ذات الصلة في إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء؛ بهدف إعداد ومناقشة مقترح تطوير برامج التنمية المحلية تمهيداً لعرضها على وزيري التخطيط والتنمية المحلية تمهيداً لبدء تطبيقها على 4 محافظات هي سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، وتعميمها على باقى المحافظات .

كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة توفير برنامج تدريبى كامل لتأهيل الكوادر المحلية المعنية بموضوع التخطيط المحلى في كافة المحافظات والتنسيق مع البنك الدولى في هذا الشأن؛ لتوفير الدعم الفني ، مع إعداد أدلة إرشادية تفصيلية حول منظومة التخطيط المحلى لتعميمها على مختلف المحافظات .

وقال "شعراوي"، إن الهدف من اللجنة التي تم تشكيلها تحديد اختصاصات المحافظات والمراكز مع ضمان التكامل بين مجالات وبرامج التنمية المحلية وخطط وجهود الوزارات القطاعية لتحقيق منظومة التنمية المحلية المتكاملة وإرساء ودعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية.

وأكد أن الوزارة تسعى لزيادة الموارد الذاتية للمحافظات وتعظيم الإيرادات المحلية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والصيانة اللازمة لها والتعامل مع أي طارئ .

ومن جانبه؛ أشاد الدكتور محمد ندا بما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج خلال الفترة الماضية، وارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمحافظتين، بالإضافة إلى تحقيق أهداف البرنامج فيما يخص تطوير نموذج لإدارة التنمية المتكاملة وتفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير أداء المحافظتين في عملية التخطيط وتنفيذ المشروعات.

وزير التنمية المحلية التنمية المحلية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قطاع الخاص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا (إنفوجراف)

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

«المالية»: تكليف رئاسى بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات

ضبط 6 وأسلحة آلية وذخيرة في مشاجرة بين عائلتين بسوهاج

تفاصيل سرقة الحساب الشخصى لوزير الرياضة السابق خالد عبدالعزيز على «فيس بوك»

تفاصيل حريق فى محلج النيل للأقطان بالمحلة الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

د. القس صفوت البياضى

الحرية لا تتعارض مع الفضيلة

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ترفض تحقيق الأمم المتحدة في جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة

في مجلس الأمن.. فلسطين تصف هجوم إسرائيل بأنه عدوان جديد شجعه عدم العقاب

سارة نتنياهو تطالب بتغيير النوافذ المصفحة في منزلها بالقدس