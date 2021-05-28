20 وفاة و293 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا عن تسجيل 293 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 417 ألفا و819 شخصا.



وسجلت بوابة المعلومات الوطنية، في تقريرها اليومي، حسبما أوردت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، اليوم الجمعة، خلال الفترة نفسها 20 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 17 ألفا و637 شخصا.



وأضافت أنه تعافى على مدار يوم أمس، 1838 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 379 ألفا و156 شخصا.



ويوجد في المستشفيات حتى الآن 3 آلاف و295 شخصا، من بينهم 379 شخصا في العناية المركزة.

إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة، صباح اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) في أنحاء العالم تجاوز 169 مليون شخص، والوفيات أكثر من 3.52 مليون حالة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونا و623 ألفا و439 حالة، والوفيات إلى 3 ملايين و525 ألفا و23 حالة.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19)، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

