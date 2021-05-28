أوكرانيا: 156 وفاة و3306 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الجمعة تسجيل 3306 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2 مليون و196 ألفا و673 شخصا.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة أن السلطات الصحية سجلت ، خلال الفترة نفسها 156 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في أوكرانيا منذ بداية جائحة فيروس كورونا إلي 50 ألفا و232 شخصا..

وتعافى على مدار، أمس 13 ألفا و298 شخصا، ليرتفع عدد المتعافين في البلاد إلي مليونين و20 ألفا و216 شخصا.

إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة صباح اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في أنحاء العالم تجاوز 169مليون شخص والوفيات أكثر من 3.52 مليون حالة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونا و 623 ألفا و 439 حالة، والوفيات إلى 3 ملايين و 525 ألفا و 23 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19)، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

