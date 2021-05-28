الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

555 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا في تايوان

كورونا في تايوان
كورونا في تايوان

ذكرت مراكز مكافحة الأمراض في تايوان، أن البلاد سجلت اليوم الجمعة 297 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أضافت 258 إصابة، محلية أيضا، جرى تسجيلها على نحو متأخر.

وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، سجلت تايوان حالتي إصابة وافدتين من الخارج، بالإضافة إلى 19 حالة وفاة جراء الوباء.
وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تايوان 7315 حتى اليوم الجمعة، بينها 6136 إصابة محلية، وأيضا 78 وفاة.

 ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

 كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19)، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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