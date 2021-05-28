روسيا: فوز بشار الأسد يجسد للسوريين التغيير للأفضل

قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، اليوم الجمعة، إن هناك حقيقة وهي أن الرئيس السوري الحالي بشار الأسد فاز في الانتخابات وهو بالنسبة للسوريين تجسيد للتغيير إلى الأفضل واستعادة الدولة وإنهاء الأعمال العدائية في معظم أنحاء البلاد.

وأوضح كوساتشوف، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم، أن المراقبون من مجلس الاتحاد الروسي على الانتخابات السورية، أشاروا إلى الهدوء وعدم انتهاك قواعد الحملة الانتخابية والإقبال الكبير بالانتخابات حيث كانت نسبة المشاركة عالية من 76-78% أي أن أكثر من 14 مليون شخص ذهبوا إلى الصناديق".

وأضاف أن "هناك حقيقة أخرى وهي أن الرئيس السوري الحالي بشار الأسد فاز في الانتخابات، وهو بالنسبة للسوريين تجسيد للتغيير إلي الأفضل واستعادة الدولة وإنهاء الأعمال العدائية في معظم أنحاء البلاد".

وكان أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ فوز الرئيس بشار الأسد بفترة رئاسية رابعة، بعد حصوله على 13 مليونا و540 ألفًا و860 من إجمالي عدد أصوات الناخبين الصحيحة، بنسبة (95.1 %).

وتلا رئيس مجلس الشعب السوري - في مؤتمر صحفي من منبر مجلس الشعب في سوريا- إحصاء عن إجمالي المصوتين، الذين أدلوا بأصواتهم، حيث بلغ العدد الإجمالي للناخبين ممن يحق لهم الاقتراع داخل أراضي سوريا وخارجها 18 مليوناً و107 آلاف و109 ناخبين، بينما بلغ العدد الإجمالي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 14 مليوناً و239 ألفاً و140 مقترعاً، وبنسبة قدرها 78.64 بالمئة ممن أدلوا بأصواتهم.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي لأوراق التصويت الملغاة بلغ 14 ألف ورقة، بنسبة 0.1 بالمئة ممن أدلوا بأصواتهم.

وأضاف أن عدد الأصوات الذي حصل عليها محمود بن أحمد مرعي بلغت 470 ألفاً و276 صوتاً، بنسبة 3.3 بالمئة من عدد أصوات المقترعين الصحيحة، بينما حصل عبد الله سلوم عبد الله، على 213 ألفاً و968 صوتاً بنسبة 1.5 بالمئة من عدد أصوات المقترعين الصحيحة.

وتابع صباغ: "بناءً على ما تقدم وبموجب أحكام المادة 86 من الدستور والفقرة /ب/ من المادة /79/ من قانون الانتخابات العامة ونظراً لحصول المرشح الأول السيد بشار بن حافظ الأسد على الأغلبية المطلقة من عدد أصوات المقترعين الإجمالي بنسبة 95.1 بالمئة.. يسرني ويشرفني أن أعلن فوز السيد بشار حافظ الأسد بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية".

ويحدد الدستور السوري مدة الولاية بسبع سنوات ميلادية.

وكان السوريون قد أدلوا - أمس - بأصواتهم عبر 12 ألفا و102 مركز انتخابي في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية العربية السورية من بين ثلاثة مرشحين هم عبد الله عبد الله وبشار الأسد ومحمود مرعي.