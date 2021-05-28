الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة البيئة تجتمع بممثلى المجتمع المحلى والعاملين بمحمية وادي الريان

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا موسعا مع ممثلى المجتمع المحلى من العاملين بالقطاع السياحى والعاملين بمحمية وادى الريان للوقوف على أوضاعهم ومشاركتهم فى خطط الإدارة البيئية للمحمية.

 

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالاجتماع مع المجتمع المحلى الذى يعد جزء أساسى من المحمية وعمليات التطوير بها، مشددة على أهميتهم فى حماية المحمية ومواردها الطبيعية هو ما يجعلنا نهتم بعرض التصور المقترح لاشراك القطاع الخاص بالمحمية خلال الفترة المقبلة بما يحقق المزيد من المصالح لجميع الأطراف من خلال تكامل الجهود والأعمال بينهم.

وأكدت وزيرة البيئة دعم المحافظة لأعمال تطوير المحمية مما ساهم فى تكامل جهود بين الوزارة والمحافظة وأجهزتها كشريك رئيسى للعمل البيئى فى الارتقاء بالمستوى السياحى وظهور المحمية فى أبهى الصور.

محافظ الفيوم يشيد بجهود الوزارة وتطويرها لمحميات الفيوم

كما أشاد محافظ الفيوم بتطوير محمية وادى الريان والتحديثات المستمرة لتوفير تجربة سياحية متميزة باستمرار، خاصة أن هذا التطوير فى ظل فترة حرجة على العالم كله نظرًا لانتشار جائحة كورونا والتى حرصت وزارة البيئة على استغلالها فى الاهتمام بالمحمية وحماية استدامة مواردها وإضفاء عليها المزيد من المزايا ما يعود على المحافظة والقطاع  السياحى بها بمزيد من الفوائد.  

وأضاف الأنصارى أن تلك التطويرات كان لها بالغ الأثر فى الترويج للمحافظة سياحيًا، حيث زادت نسبة السياحة الأجنبية إلى محمية وادى الريان حتى فى ظل انتشار جائحة كورونا، كما دعى السكان المحليين العاملين بالقطاع السياحى للحفاظ على تلك الموارد واستدامتها باعتبارها ثرورة طبيعية ومصدر دخل أساسى لهم.

المجتمع المحلى يشيد بالتطوير وأثره فى زيادة الزائرين 

وتناول الاجتماع عرض عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالسكان المحليين والعاملين بالقطاع السياحى، ومنها إصدار تصاريح  لإقامة المخيمات وتوفير وحدة للدفع  الإلكترونى بالمحمية للتسهيل على المستثمرين.  

ووعدت وزيرة البيئة بإصدار تصاريح المخيمات فى أسرع وقت بعد الانتهاء من دراسة الأنشطة الملائمة لكل محمية والاشتراطات المحددة لذلك وعرضها على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة خلال جلسته القادمة، مؤكدة أنه سيتم بحث سبل تفعيل الدفع الإلكترونى بالمحمية لتسهيل أعمال الاستغلال الاقتصادى بالمحمية بالتعاون مع المحافظة.

كما ناقشت وزيرة البيئة العاملين بالمحمية فى طموحاتهم لتطوير المحمية والعمل بها واحتياجاتهم  لتنمية العمل كما تقدمت بالشكر للعاملين بالمحمية وما يبذله فريق عملها من جهد ساهم فى حماية المحمية وتطويرها ووعدت بحل كافة المعوقات لتطوير العمل.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وادى الريان محمية وادى الريان محافظ الفيوم احمد الانصاري العاملين بالقطاع السياحى

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