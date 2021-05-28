الأمم المتحدة: لقاء «جريفيث» مع كبير مفاوضي «الحوثي» في مسقط كان إيجابيا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن اللقاء الذى أجراه مبعوثها مارتن جريفيث مع كبير مفاوضي ميليشيا الحوثي في العاصمة العمانية مسقط كان إيجابيا، مضيفة أن جريفيث ناقش مع الحوثيين الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف مفاوضات السلام، وفقا لما أوردته العربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

- مناقشة الاتفاق الإنساني والعمل على تسريعه

من جانبه، قال الناطق باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام في تغريدة على تويتر، أمس الخميس، إن اللقاء مع جريفيث ناقش الاتفاق الإنساني والعمل على تسريعه نظرا للوضع الذي يعانيه الشعب اليمني وبما يمهد للدخول في نقاشات أوسع لوقف إطلاق نار دائم وتسوية سياسية شاملة.

جاء ذلك عقب يومين من وصول مدير مكتب المبعوث الأممي أيمن مكي، إلى العاصمة صنعاء للقاء المسؤولين الحوثيين.

ورفض الحوثيون لقاء "جريفيث" منذ عدة أشهر، وكان آخرها لقاءه في مسقط مطلع الشهر الجاري، وهو ما دفع الولايات المتحدة للقول إن الحوثيين فوتوا فرصة للسلام برفض لقاء جريفيث.

- المبعوث الأممي: تغيير المسار في اليمن لا يزال ممكنا

و قال "جريفيث" في بيان عقب انتهاء زيارته للسعودية، الأربعاء الماضى، إن تغيير المسار في اليمن لا يزال ممكنا الان، إلا أنه سيصبح أصعب كثيرا إذا استمرت الحرب، وإذا ازداد الانقسام والتشرذم عما هو عليه، وإذا استمرت الظروف الإنسانية المتردية في التدهور.

وفشلت المفاوضات الأخيرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في التوصل إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن رفض الحوثيون المبادرة المطروحة والمدعومة بشكل كبير من المجتمع الدولي ووافقت عليها الحكومة اليمنية والسعودية.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم المحافظات اليمنية، وفي مارس2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.