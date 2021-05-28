بايدن يرشح قيادات تنفيذية بإدارته لمناصب بوزارات التجارة الخارجية والعدل والمالية

أرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي، قائمة بترشيحات لشغل مناصب قيادية في إدارته في مختلف الوزارات والهيئات الوطنية الأمريكية وذلك للمصادقة عليها.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، رشح بايدن سارة بيانشى لشغل منصب نائب الممثل التجاري الأمريكي لشئون آسيا وأفريقيا والاستثمار والتجارة والتنافس الصناعي وهو المنصب الذي يمنح شاغلة درجة سفير، وعين جيوفرى جيريش نائبا لها.

- أبرز الترشيحات



كما رشح الرئيس الأمريكي، ماثيو جى اولسين لشغل منصب مساعد المدعى العام للولايات المتحدة، ورشح إليزابيث روزينبيرج لشغل منصب مساعد وزير المالية الأمريكي لمكافحة تمويل الإرهاب.



وسمى بايدن، ايدى نيلسون في منصب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والجرائم المالية، كما رشح بايدن اليزابيث ميريل براون لمنصب المستشار العام بوزارة التعليم الأمريكية وعين كارلوس موينس نائبا لها ، ويعد هذا المنصب من المناصب الرفيعة ذات الطابع التنفيذي في الولايات المتحدة.



وتضمن كتاب ترشيحات لشغل المناصب التنفيذية العليا المرسل للكونجرس كذلك ترشيح ارون فينكتارمان لمنصب مساعد وزير التجارة الأمريكي ومديرا عاما لمكاتب التجارة الدولية الخارجية للولايات المتحدة والتي تعد مكاتبا للتمثيل التجاري حول العالم.



- أول محادثة فى عهد بايدن مع مسئولين صينيين بشأن الملف التجارى

في سياق آخر أعلنت وزارة التجارة الصينية الخميس أنّ مسؤولَين كبيرين من الصين والولايات المتّحدة مكلّفين الملفّ التجاري بين البلدين أجريا محادثة هاتفية هي الأولى من نوعها في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت الوزارة في بيان إنّ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي أجرى وممثّلة التجارة الأميركية كاثرين تاي محادثة هاتفية "صريحة وبراغماتية" ، مشيرة إلى أنّ المباحثات كانت "بنّاءة" واتّسمت "بموقف من المساواة والاحترام المتبادل".

وقالت سفارة الصين في الولايات المتحدة أمس الخميس إن تسييس منشأ كوفيد-19 سيعرقل التحقيقات، بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أجهزة المخابرات الأمريكية تطرح نظريات متضاربة عن منشأ الفيروس.

