مصر طفل غرقا في ترعة بسوهاج

استقبل مستشفى طهطا العام طفل في الثامنة من عمره يقيم بناحية نزلة عمارة دائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج جثة هامدة، لقي مصرعه غرقا أثناء لهوه على حافة ترعة مجاورة لمنزله سقط بها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول الطفل “شهاب ر ض خ” 8 سنوات تلميذ ويقيم بناحية نزلة عمارة / دائرة المركز ” جثة هامدة ” إدعاء غرق .

بالانتقال والفحص وسؤال جده ضاحي خ إ ح 60 سنة بالمعاش – ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو حفيده المذكور سقط بالترعة المجاورة للمنزل مما أدي لغرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة ” إسفكسيا الغرق ” ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان لقى طفل وشقيقته بمركز المراغة مصرعهما غرقا بنهر النيل، أثناء لهوهما على حافته، وتم انتشال الجثتين ونقلهما للمستشفى.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، يفيد أنه تبلغ لمركز شرطة المراغة بغرق طفلين بنهر النيل، فانتقل مأمور وضباط المركز، وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ.

وتبين للرائد أحمد خالد رشوان معاون مباحث مركز المراغة، غرق الطفل ( أ . أ 6 أعوام) وشقيقته ( ب . أ 8 أعوام ) تلميذة، وتم انتشال الجثتين ونقلهما للمستشفى، وبسؤال والدهما ( أ . ف 41 عاما ) عامل، قرر أنه أثناء لهو نجليه على حافة نهر النيل انزلقت قدماهما وسقطا به، ما أدى لغرقهما، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.