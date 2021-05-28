ضبط 6 وأسلحة آلية وذخيرة في مشاجرة بين عائلتين بسوهاج

بسبب خلافات على لهو الأطفال

شهدت قرية الحمادية دائرة مركز شرطة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال ،ى نتج عنها إصابة 6 عمال بجروح رضية وكدمات متفرقة بالجسم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وجوال بلاستيكي بداخله أسلحة نارية متنوعة وذخيرة وأخطرت النيابة للتحقيق.

- تفاصيل الواقعة

و تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي مركز شرطة سوهاج بلاغا بوقوع مشاجرة ومصابين بناحية الحمادية دائرة المركز .

وانتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين كلاً من طرف أول “ع . ح . ع . م” 31 سنة، عامل و”ع . أ . ع . م” 22 سنة ،عامل و”هـ. ح . ع . م” 36 سنة، عامل، مصابين بجروح رضية وكدمات متفرقة بالجسم .

وطرف ثان “م . ع . ع . م” 38 سنة، عامل و”ف . ع . ع . م” 37 سنة،عامل ، و”علي . ع . ع . م” 30 سنة، عامل، مصابين ” جروح رضية وكدمات متفرقة بالجسم ” الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، و تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال .

- ضبط أسلحة آلية وذخيرة

وبتمشيط مكان المشاجرة عثر بحوش الأول من الطرف الأول علي جوال بلاستيكي وبداخله ( بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 1273P وعدد ” 2 ” خزينة وعدد ” 20 ” طلقة عيار 7.62×39 وطبنجة CZ عيار 9 م تحمل رقم B 636718 بخزينتها وبداخلها عدد ” 2 ” طلقة من ذات العيار وبندقية ألماني عيار 7.92تحمل رقم 3803 وعدد ” 2 ” طلقة عيار 7.92 وبندقية خرطوش بروحين عيار 12 تحمل رقم 2793)، و تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .