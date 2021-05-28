الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

حكم جديد بالسجن على قطب الإعلام جيمى لاى فى هونج كونج

الإعلام جيمى لاى
الإعلام جيمى لاى

صدر حكم جديد بالسجن على قطب الإعلام في هونج كونج جيمي لاي الجمعة لمشاركته في تجمع احتجاجي محظور في 2019 في الذكرى السبعين لتأسيس الصين الشيوعية.


وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، حُكم على لاي الموقوف حاليا لمشاركته في احتجاجات أخرى، بالسجن 14 شهرا ما يرفع مدة عقوبته إلى عشرين شهرا.


ولاي (73 عاما) أثار غضب بكين مرات عدة بسبب دعم صحفه للتحرك المؤيد للديموقراطية الذي نظم التظاهرات الكبرى في المستعمرة البريطانية السابقة في 2019. و قد أعلنت سلطات هونج كونج في منتصف مايو تجميد أصوله لخرقه قانون الأمن القومي في المدينة.


وصدرت أحكام جديدة على سبع شخصيات أخرى في الحركة المطالبة بالديموقراطية بينهم فيغو تشان (25 عاما) ولي تشيوك يان وليونغ كووك-هونج و هما نائبان سابقان.


وتشكل هذه الأحكام آخر الإجراءات في إطار حملة ناجحة ولا هوادة فيها تشنها الصين لخنق المعارضة و تفكيك الحركة الديموقراطية في هونج كونج.


وشهدت هونج كونج في 2019 احتجاجات ضخمة مؤيدة للديموقراطية، استمرت أشهر وتخللتها أعمال عنف في أخطر تحد لحكم بكين منذ استعادتها المنطقة في 1997.


وكانت الصدامات مع الشرطة في العيد الوطني للصين من أسوأ الاشتباكات في تلك الفترة.لكن على الرغم من هذه الصدامات في جميع أنحاء المدينة في ذلك اليوم، بقيت المسيرة التي شارك فيها الناشطون الذين صدرت عليهم أحكام الجمعة سلمية إلى حد كبير، لكنها نظمت بلا موافقة من الشرطة، و هو شرط لتنظيم التجمعات في هونج كونج.


وقالت قاضية المقاطعة أماندا وودكوك عند إصدارها الأحكام "كان من السذاجة الاعتقاد بأن دعوة إلى تجمع حاشد بسلام و عقلانية ستكون كافية لضمان عدم وقوع أعمال عنف".

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