الجمعة 28 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تستعد لتمديد حالة الطوارئ الصحية قبل 56 يوما من الأولمبياد

اليابان تستعد لتمديد حالة الطوارئ الصحية قبل 56 يوما من الأولمبياد

اليابان
اليابان

تستعد الحكومة اليابانية لتمديد حالة الطوارئ الصحية في معظم أنحاء البلاد الجمعة قبل 56 يوما من موعد افتتاح أولمبياد طوكيو التي يصر المنظمون على إجرائها على الرغم من مخاوف السكان.


وذكرت قناة "ان اتش كي"العامة أن الحكومة ستعلن رسميا تمديد حالة الطوارئ حتى 20 يونيو خلال النهار.
 

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز التحسن في الوضع الصحي الذي سجل في الأسابيع الأخيرة تمهيدا لدورة الألعاب الأولمبية، بحسب السلطات.


وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا الخميس "على الرغم من انخفاض عدد الإصابات في طوكيو وأوساكا (غرب)، ما زال الوضع العام هشا". وأضاف "نريد أن نبذل أقصى جهودنا" لمنع تدهور جديد.


وأكد الوزير المسؤول عن إدارة الأزمة الصحية ياسوتوشي نيشيمورا أن "المستوى العام (للعدوى) ما زال مرتفعا جدا". واضاف "في هذه الحالة نعتقد أنه من الضروري تمديد حالة الطوارئ".


وتطبق هذه الإجراءات في عشر من أصل المناطق ال47 في البلاد، بما في ذلك طوكيو وضواحيها وأوساكا وكيوتو (غرب). لكنها لا تشبه تلك المطبقة في دول أخرى في العالم إذ إنها تقضي بفرض قيود على ارتياد الحانات والمطاعم خصوصا.


وتواجه الحكومة اليابانية انتقادات بسبب بطء برنامج التطعيم وإصرارها على تنظيم الأولمبياد بين 23 يوليو والثامن من أغسطس ما سيشكل مجازفة مع تدفق عشرات الآلاف من الرياضيين والمسؤولين والصحافيين من جميع أنحاء العالم.


ودعت صحيفة "أساهي" اليابانية الشريك الرسمي للأولمبياد وثاني الحف الوطنية الأكثر انتشارا في البلاد الأربعاء إلى إلغاء الحدث الذي وصفته بأنه "خطر على الصحة"، مدينة "الطبيعة الأنانية" للجنة الأولمبية الدولية التي أعلن نائب رئيسها جون كوتس الأسبوع الماضي أن الألعاب الأولمبية ستنظم ولو بقيت حالة الطوارئ مفروضة في طوكيو.


كما أظهرت استطلاعات للرأي في الأشهر الأخيرة معارضة أغلبية الشعب الياباني للألعاب الأولمبية.

اليابان صحي الأولمبياد حالة الطوارئ تمديد حالة الطوارئ حالة الطوارئ الصحية الطوارئ الصحية الطوارئ أولمبياد طوارئ

الأكثر قراءة

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

تفاصيل سرقة الحساب الشخصى لوزير الرياضة السابق خالد عبدالعزيز على «فيس بوك»

تفاصيل حريق فى محلج النيل للأقطان بالمحلة الكبرى

«الدستور» تكشف حقيقة انتشار محاصيل زراعية مسمّمة في الأسواق

محمد الباز يكتب: سياسة التطويق.. شفرة مصر فى التعامل مع إثيوبيا

«لغز جديد».. الرئيس الأمريكى يطلب التحقيق فى مصدر فيروس كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

د. القس صفوت البياضى

الحرية لا تتعارض مع الفضيلة

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

في مجلس الأمن.. فلسطين تصف هجوم إسرائيل بأنه عدوان جديد شجعه عدم العقاب

سارة نتنياهو تطالب بتغيير النوافذ المصفحة في منزلها بالقدس

تونس: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تستوجب إحالتها لمحكمة الجنايات الدولية