الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأرجنتين تسجل ارتفاعا قياسيا فى إصابات كورونا اليومية

كورونا
كورونا

سجلت الأرجنتين رقما قياسيا في حالات الإصابة اليومية الجديدة بكوفيد-19 بلغ 41080 حالة وسط موجة ثانية من الإصابات‭‭ ‬‬جعلت البلاد واحدة من أكثر دول العالم تضررا.
 

وسجلت الدولة البالغ عدد سكانها 45 مليون نسمة حتى الآن إجمالي ثلاثة ملايين و663215 إصابة و76135 وفاة، وفقا للبيانات الرسمية.
 

وبدأت الأرجنتين يوم السبت إغلاقا صارما لمدة تسعة أيام للسيطرة على تفشي الفيروس. لكن تنفيذ برنامج التطعيم أبطأ مما وعدت به حكومة يسار الوسط التي يتزعمها الرئيس ألبرتو فرنانديز.
 

وتشمل تدابير الإغلاق الحالية تعليق الدراسة في المدارس وحظر التجول الليلي بينما تعمل المطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية فقط.


إصابات كورونا على مستوى العالم

 

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 168.73 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و653063.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

 تعليمات منظمة الصحة العالمية 

 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite. 

 

 وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا. 

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

 

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن. 

 

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو “كوفيد-19” ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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