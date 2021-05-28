الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طبيب يحدد طريقة للتعرف على السرطان أثناء تناول الطعام

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

تحدث الطبيب الروسي، مقدم البرامج الصحية في التلفزيون، ألكسندر مياسنيكوف، عن الأعراض المميزة التي يجب الانتباه إليها أثناء تناول الطعام.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال مياسنيكوف إن عسر البلع، وهو شعور عندما يتدخل شيء ما في البلع، قد يشير إلى سرطان المريء. في هذه الحالة، تتطور الأعراض بسرعة ويواجه المريض صعوبة في ابتلاع السوائل.

ومع ذلك، فقد طمأن بأن حالات عسر البلع ليست جميعها دليلا على الإصابة بالسرطان. لذلك، إذا كان من الصعب على الشخص ابتلاع الطعام الصلب، فغالبًا ما يكون ذلك بسبب الصعوبة الميكانيكية في المرور عبر المريء.

وكان علماء من الولايات المتحدة قد اكتشفوا في فبراير الماضي أن مرض الارتجاع المعدي المريئي، وأحد مظاهره حرقة المعدة، مرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بسرطان الحنجرة والمريء.

وفي عامي 1995-1996 ، بدأت دراسة على 3.5 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 50 و71 عاما، حاول العلماء من خلالها معرفة العلاقة بين التغذية والصحة.

وبنتيجة لذلك، اتضح بعد 16 عاما أن 24 بالمائة من المشاركين لديهم تاريخ أولي من ارتجاع المريء، فيما تطور لدى 931 من بين هؤلاء سرطان غدي في المريء، و301 تعرضوا للإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية المريئي، و876 أصيبوا بسرطان الخلايا الحرشفية الحنجرية.

وفي وقت سابق، وصفت وزارة الصحة الروسية سرطان المريء بأنه أكثر أنواع السرطان فتكًا في البلاد، مشيرة إلى أن أكثر من نصف المرضى يموتون في غضون عام بعد اكتشاف المرض.

يشار إلى أن سرطان المريء يبدأ عادة في الخلايا المبطنة للمريء من الداخل. ويمكن أن يحدث سرطان المريء في أي منطقة على طول المريء. يصاب الرجال أكثر من النساء بسرطان المريء.

جدير بالذكر، سرطان المريء هو سادس أكثر أسباب الموت نتيجة السرطان شيوعًا على مستوى العالم. وتختلف معدلات الإصابة باختلاف المواقع الجغرافية. وفي بعض المناطق قد تعزى المعدلات المرتفعة لحالات سرطان المريء إلى تعاطي التبغ والكحول أو إلى عادات غذائية خاصة والبدانة.

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