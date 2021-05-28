إصابات كورونا العالمية تتجاوز 168.73 مليون حالة

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 168.73 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و653063.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 592350 - 33353248

الهند 315235 - 27369093

البرازيل 454429 - 16274695

فرنسا 109165 - 5635629

تركيا 46970 - 5220549

روسيا 270474 - 5035207

المملكة المتحدة 127758 - 4473677

إيطاليا 125793 - 4205970

ألمانيا 88029 - 3665011

إسبانيا 79888 - 3663176



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات



25 - العراق 16289 - 1186309

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن ‭9423‬ ‭- 735496‬



39 - الإمارات ‭1664‬ ‭- 563215‬

‭42‬ - لبنان ‭‭7697‬‬ ‭‭- 539271‬‬

43‭ ‬- المغرب ‭9131‬ ‭- 517808‬

44 - السعودية ‭7309‬ ‭445963‬

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية و تجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو “كوفيد-19” ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.