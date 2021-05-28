حاكم كاليفورنيا يعلن عن يانصيب بـ116 مليون دولار للمطعمين ضد كورونا

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم عن يانصيب بقيمة 116.5 مليون دولار لمن تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" .

وحسب شروط اليانصيب، سيتمكن 10 أشخاص يتم اختيارهم يوم 15 يونيو من الفوز بـ 1.5 مليون دولار لكل فائز.

وسيحصل 30 فائزا آخر على 50 ألف دولار لكل واحد منهم في 4 و11 يونيو المقبل.

ويمكن المشاركة في اليانصيب لسكان كاليفورنيا الذين تزيد أعمارهم على 12 سنة، والذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا.

وهذا ليس اليانصيب الأول من هذا القبيل في الولايات المتحدة، الذي يهدف لتشجيع السكان على المشاركة في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث أعلنت ولاية كولورادو في مايو الجاري عن جائزة يانصيب بقيمة مليون دولار.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 167.86 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و626768.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.