وزير الخارجية القطرى يتحدث عن تعاون بلاده مع مصر فى الملف الفلسطينى

أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن تعاون بلاده مع ‎مصر "أفرز نتائج فعالة في ما يتعلق بالملف الفلسطيني".

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" قال آل ثاني، في مقابلة مع قناة "العربي"، إن علاقات قطر مع مصر "مرت بتوترات عديدة".

وأوضح وزير الخارجية القطري: "تحركنا بالتنسيق مع مصر بعد اندلاع الحرب بقطاع ‎غزة، لإيجاد حل و الوصول إلى تهدئة".

وأشار إلى أنه في الأيام الأخيرة لحرب غزة طرحت مبادرات عدة لوقف إطلاق النار "قوبلت بتعنت إسرائيلي"، مؤكدا أن التنسيق تركز مع مصر والأردن للوصول إلى وقف إطلاق النار، كما جرى التواصل مع "حماس" والفصائل الفلسطينية كافة، وكذلك السلطة الفلسطينية، من أجل حثها على التعاون مع مبادرة وقف إطلاق النار.

وشدد على أن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لم يشمل تقديم "أي تنازلات، معتبرا أنه يمثل حلا مؤقتا مرتبطا باستمرار الاستفزازات من قبل إسرائيل.

ولفت إلى وجود دعوات من قبل المجتمع الدولي لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، مضيفا أنه "بالنسبة لقطر، الحل العادل للقضية الفلسطينية يعتمد على مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة، وأي تغيير في المبادرة يجب أن يحظى بقبول الأطراف، والأهم الطرف الفلسطيني".

وفي وقت سابق، دارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

وشهدت العديد من المدن الكبرى حول العالم مظاهرات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين، وتنديدا بالهجمات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة.

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامنًا مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها أكثر من 188 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.