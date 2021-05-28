ماكرون: توريد لقاحات كورونا إلى أفريقيا فى مصلحة العالم كله

اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارة لرواندا، أن توريد اللقاحات ضد فيروس كورونا إلى أفريقيا في مصلحة أوروبا والعالم من أجل منع عودة ظهور سلالات جديدة له.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال ماكرون، خلال زيارة لمركز للتطعيمات في عاصمة رواندا كيغالي، على هامش زيارة رسمية، إن بلاده بصدد تسليم 30 مليون جرعة لقاح لإفريقيا بنهاية العام، وستوفر ألمانيا أيضا 30 مليون جرعة أخرى، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيسلم إجمالا أكثر من 100 مليون جرعة لقاح لأفريقيا هذا العام.

وصرح ماكرون: "مساعدة أفريقيا على الحصول على اللقاحات.. هو قبل كل شيء واجب يقتضيه التضامن، وأيضا الأمر ببساطة.. في صالح كل الدول الأوروبية وكل دول العالم".

وأردف أن عدم وصول اللقاحات إلى كل الدول يعني أن الفيروس سيواصل الانتشار والتحور وتطوير سلالات جديدة، ربما قد تعود للظهور في دول طعمت سكانها بالفعل.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 167.86 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و626768.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو “كوفيد-19” ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

