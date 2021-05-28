وزير خارجية قطر: صفحة صعبة طويت بين دول مجلس التعاون الخليجى

أكد وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، طي "صفحة صعبة" في تاريخ العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، لكنه اعتبر أن هناك حاجة إلى بعض الوقت لعودة الأمور إلى ما كانت عليه.

وقال آل ثاني، في مقابلة مع قناة "العربي"، إن قمة العلا طوت "صفحة صعبة في تاريخ العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي"، موضحا أن "عودة الأمور إلى سابق عهدها لا تزال تحتاج إلى بعض الوقت".

وحول العلاقة مع الإمارات، قال آل ثاني: "اللجان المشتركة عقدت اجتماعات عدة مع الإمارات في الأسابيع الماضية حيث لمسنا رؤية إيجابية".

وإذ أشار إلى أن العلاقات مع مصر "مرت بتوترات عديدة"، وأكد أن الدوحة "حافظت دائما على الحد الأدنى من التواصل، وأن التعاون مع القاهرة أفرز نتائج فعّالة في ما يتعلّق بالملف الفلسطيني".

وشهدت منطقة الخليج في 5 يونيو 2017 أزمة سياسة حادة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، حيث أعلنت الدول الـ4 مقاطعة جارتها وقطعت الحركة البرية والبحرية والجوية معها، لينتهي هذا التوتر يوم 5 يناير 2021 بتوقيع اتفاق مصالحة خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده ستقدم 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، بتوجيه من الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية قال بن عبد الرحمن: "بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تعلن دولة قطر عن تقديم 500 مليون دولار دعما لإعادة إعمار غزة".

وأضاف: "سنواصل دعم الأشقاء في فلسطين وصولا إلى الحل العادل والدائم بإقامة دولته المستقلة وفق مبادرة السلام العربية ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة".