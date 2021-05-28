«التعليم» تعلن عن مراجعة لمواد علمى علوم بالثانوية العامة

الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مراجعات للمواد العلمية الأحياء والفيزياء والكيمياء، لطلاب شعبة علمي علوم بمرحلة الثانوية العامة.

وكشفت الوزارة، عن كيفية الوصول للمراجعات والتدريبات المختلفة في مواد الأحياء والفيزياء والكيمياء استعداداً لامتحانات الثانوية العامة من بريتانيكا على منصة إدارة التعلم LMS مجاناً.

ويمكن للطلاب الحصول علي المراجعة من خلال الرابط التالي:

https://lms.ekb.eg/repository/discovery?catalogs=eeb22eec-f6fd-4fec-b85a-488da02fa1d2&categories=8ab31c96-f614-4228-a625-2d8f92c63530&publishers=0f624813-714d-4fdc-beb2-83da8271e016&sort=recommended&strict=0

وانتهي طلاب الثانوية العامة من أخر امتحانات الاختبارات التجريبية الثانية لشهر مايو، حيث أدي الطلاب امتحان مواد "الجغرافيا والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجيولوجيا لطلاب شعبة علمي علوم والرياضيات التطبيقية لطلاب شعبة علمي رياضة".

واشتكى طلاب المدارس اللغات من فتح امتحان مادة الجيولوجيا باللغة الإنجليزية على الرغم من أنه ضمن المواد المعربة.

كانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لجميع طلاب الثانوية العامة في القسم العلمي، إمكانية اختيار اللغة المفضلة في امتحان الجيولوجيا.

وأشارت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم ارسال امتحان الجيولوجيا للطالب باللغة الذي يفضلها.

وعقب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على شكاوي طلاب الشعبة العلمية بطلاب الثانوية العامة، بسبب فتح امتحان الجيولوجيا باللغة الانجليزية.

فرد الوزير قائلا: "قلنا بوضوح أن الامتحان التجريبي في الجيولوجيا باللغة الأنجليزية اما النهائي فسيتم توزيعه وفقا للغة اللتي يختارها الطالب".

كما قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة تفاعيلية لتكون أسئلة وإجابة الطلاب عبر أجهزة التابلت المدرسي.

جاء تعقيب وزير التعليم ردا علي استفسار احدي طالبات الثانوية العامة عبر جروب طلاب وطالبات مصر، والتي تساءلت نصا،" يعني الامتحان تفاعلي يتم وضع إجاباته على التابلت".

وآضاف وزير التعليم، في تعقيبه متسائلاً: "لماذا نبحث هذا ونضيع الوقت بدلا من التحضير الجيد؟ ما هو الفرق بالنسبة للطالب اذا كان الحل على التابلت او ورقة؟ السؤال هو نفس السؤال! واذا كان السؤال مبني على تخوف من الشبكات فنحن لن نستخدم الشبكات، واذا كان السؤال مبني على تخوف من مشاكل تقنية فاننا وضعنا كل البدائل".

وتابع الدكتور طارق شوقي: "لذلك دعونا لا نضيع الوقت بحثا عن تفاصيل هى من عمل الوزارة ونترك الفرصة للطلاب للاستفادة من الأسئلة في الامتحانات التجريبية ومن متابعة قناة مدرستنا ٢ والمنصات وهو أفيد كثيرا من اللغط الدائم حول أمور جانبية لوجيستية".