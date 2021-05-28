الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل حريق فى محلج النيل للأقطان بالمحلة الكبرى

حريق المحلة
حريق المحلة

 تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، من السيطرة على حريق بمحلج أقطان، قبل إمتداده للمنازل المجاورة، حيث نشب حريق هائل، مساء أمس الخميس، بمحلج أقطان تابع لشركة النيل لحليج الأقطان بمنطقة السبع بنات بالمحلة الكبري، بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات بشرية.
 

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، بلاغا بنشوب حريق هائل بمنطقة السبع بنات بالمحلة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قبل عدة أسابيع، دفعت بنحو ٥ سيارات مطافئ إضافية مدعومة بقوات الحماية المدنية للمساعدة في السيطرة وإخماد نيران حريق سطح مشترك بين برج فندق شهير وبرج أخر بشارع النحاس بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، إثر حدوث ماس كهربائي مما تسبب في التهام محتوياته دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ إلي شرطة النجدة يفيد باندلاع وحده سكنيه مخصصه للأسانسير اعلي مبني يحوي فندق شهير بدائرة القسم.


 وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء محمود عيد مساعد مدير الأمن وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بعدد ٣سيارات مطافئ لإخماد النيران وتم السيطرة علي الموقفن كما تم الدفع ب٥ سيارات مطافئ إضافية وتم السيطرة علي الحريق وإخماد نيرانه دون وقوع ضحايا، وأفادت التحريات الأمنية ان سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بغرفة الأسانسيرات دون وقوع خسائر في الأرواح.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بندب خبراء من الأدلة الجنائية لمعاينه موقع الحريق.

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