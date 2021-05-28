الصحة: إرسال أكثر من مليون رسالة للذين سجلوا لتلقى لقاح كورونا

أعلن المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن أنه تم إرسال مليون ونصف المليون رسالة خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى المواطنين الذين قاموا بالتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا وسيتم إرسال مليون ونصف المليون رسالة أخرى خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف "صلاح" في تصريحات صحفية أن إنشاء مراكز جديدة للتطعيم مثل مركز التطعيم في أرض المعارض، سيسهل تطعيم المواطنين بسبب القدرة الكبيرة على استيعاب أعداد أكبر منهم.

وأشار إلى أن نسبة الأعراض الخطيرة بين الذين تلقوا اللقاح بسيطة جدا، ولا تتعدى نصف في الألف، موضحا أن هذا طبقا للبلاغات التي وصلت إلى وزارة الصحة من متلقي اللقاح.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أول أمس الأربعاء، عن خروج 876 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 188567 حالة حتى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 257275 من ضمنهم 188567 حالة تم شفاؤها، و 14850 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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