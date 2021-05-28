الجمعة 28 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها بعد احتجاز أذربيجان لعسكريين أرمن

بايدن
بايدن

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من إلقاء القوات الأذربيجانية القبض على 6 عسكريين أرمن في منطقة حدودية بين البلدين، داعية كلا الطرفين إلى تسوية التوتر الحالي سلميا بأسرع وقت ممكن.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي: "الولايات المتحدة قلقة من تطورات الأوضاع الأخيرة على الحدود بين دولتي أرمينيا وأذربيجان، بما في ذلك احتجاز القوات الأذربيجانية عددا من العسكريين الأرمن، ندعو كلا الطرفين إلى تسوية هذا الحادث بأسرع شكل ممكن عبر الطرق السلمية".

وشدد برايس على أن "الولايات المتحدة تعتبر أي تحركات على طول الحدود غير المرسمة بين أرمينيا وأذربيجان استفزازية لا حاجة إليها".

وتابع: "نرفض استخدام القوة عند ترسيم الحدود وندعو كلا الطرفين إلى العودة لمواقعهم السابقة والتخلي عن التمركز العسكري في الأراضي غير المرسمة وزرع الألغام".

وأشار إلى أن بلاده مستعدة لدعم الجهود الرامية إلى إجراء مفاوضات سلمية بهدف ترسيم الحدود بين الطرفين.

وأعلنت الحكومة الأرمينية يوم 12 مايو أن قوات أذربيجانية دخلت إلى منطقة سيونيك بعمق 3.5 كيلومتر حيث حاولت تنفيذ أعمال "لترسيم الحدود".

ونفت أذربيجان أن تكون قواتها قد دخلت إلى الجانب الأرميني من الحدود، قائلة إنها قامت بحماية أراضيها ولا تخرج عن نطاقها.

والجمعة أعلنت أذربيجان القبض على 6 عسكريين أرمن قالت إنهم حاولوا تنفيذ عملية تخريبية في الأراضي الأذربيجانية، بينما قالت يريفان إنهم كانوا يقومون بأعمال هندسية في منطقة غيكاركونيك الحدودية.

واستؤنفت يوم 27 سبتمبر 2020 عمليات قتالية واسعة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم قره باغ ضمن نزاع مستمر منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وأصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر الماضي بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارا من 10 نوفمبر.

وبموجب هذا الاتفاق استعادت أذربيجان المتحالفة مع تركيا أكثر من ثلثي الأراضي التي خسرتها خلال الحرب في 1992-1994 مع الطرف الأرمني.

الولايات المتحدة المتحدة الولايات أذربيجان الولايات المتحد لولايات المتحدة عسكريين احتجاز ولايات عرب

الأكثر قراءة

تفاصيل سرقة الحساب الشخصى لوزير الرياضة السابق خالد عبدالعزيز على «فيس بوك»

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

تفاصيل حريق فى محلج النيل للأقطان بالمحلة الكبرى

«الدستور» تكشف حقيقة انتشار محاصيل زراعية مسمّمة في الأسواق

محمد الباز يكتب: سياسة التطويق.. شفرة مصر فى التعامل مع إثيوبيا

الصحة: 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و54 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

د. القس صفوت البياضى

الحرية لا تتعارض مع الفضيلة

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تونس: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تستوجب إحالتها لمحكمة الجنايات الدولية

منصور: إسرائيل فشلت في هزيمة الوعي الفلسطيني وتفكيك انتمائه الوطني

الأمم المتحدة توافق على فتح تحقيق دولي حول جرائم العدوان الإسرائيلي فى غزة