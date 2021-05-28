الجمعة 28 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة القاهرة: استمرار إزالة تعارضات محور المستشار عدلى وتعويض الأهالى

جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة

أعلنت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة استمرار أعمال إزالة التعارضات فى محور المستشار عدلى منصور - مسطرد بعد صرف التعويضات المقررة للسكان، لتنفيذ أعمال توسعة المحور، والذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والبالغ طوله 16 كيلو متر من محطة عدلى منصور وجوزيف تيتو ثم جسر السويس والرابط مع محور الفريق العرابى بالسلام و٦ أكتوبر وثم شارع المشروع بالمطرية ومسطرد والربط مع طريق بنها الحر.

وأوضحت المنطقة الشرقية، في بيانها، أن المحور يخدم سكان أحياء السلام والمرج وعين شمس والمطرية.

وأشارت إلى أن الأعمال جاءت بمتابعة من إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وبحضور رئيس حي المطرية، حسب توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

كان صرح إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، بأن عمليات الإزالة تتم للمنازل المتعارضة مع محور عدلي منصور بعد تسلم الأهالي قيمة التعويض.

وأوضح صابر أن عمليات الإزالة تتم في الوقت الحالي في منطقة المطرية حسب أجندة العمل.

واكد إبراهيم أنه تمت إزالة 4 مساكن في كمال حجاب وباقي منزل وتمت إزالة 3 منازل في امتداد المشروع وجار العمل على إزالة 5 منازل.

وأشار صابر إلى أن تعويض الأهالي يتم احتسابه بالمتر ويصل ما بين 3 آلاف و3100 جنيه وقد يصل سعر الوحدة بين 300 و350 ألف جنيه.

ولفت نائب محافظ القاهرة إلى أنه يتم تحويل المبالغ للأهالي قبل إخلاء المنازل وبدء الإزالة.

وأضاف إبراهيم صابر، نائب محافط القاهرة للمنطقة الشرقية، في تصريحات سابقة، أنه تزامنا مع بدء صرف التعويضات المقررة لأصحاب العقارات المتعارضة مع محور مسطرد "المستشار عدلي منصور"، تتم إزالة عقارات شارع كمال حجاب، بنطاق حي السلام، وإجمالها ١٥٩ عقارا، سيتم إزالتها، أيضا.

وأكد نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية، بدأت إخلاء بعض العقارات المتعارضة مع إنشاء محور مسطرد "المستشار عدلي منصور"، وذلك تمهيدا لإزالتها.

وقد تم البدء في تعويض أهالي شارع "كمال حجاب"، بنطاق حي السلام.

وأنهت لجنة استلام الأوراق الخاصة بأصحاب العقارات السابق حصرها، والتي سيتم إزالتها، أنهت عملها، بإشراف من نائب المحافظ، ورئيس حي المطرية.

ويربط "محور مسطرد - عدلي منصور"، شارع المشروع في المطرية بوسط القاهرة، كما سيربط أجزاء من حي السلام بوسط المدينة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تفقد في وقت سابق، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة عدلى منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الأنفاق، والتى تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وأفريقيا وتشمل على محطات مترو أنفاق، وقطار مكهرب، وسكة حديد، وحافلات النقل الجماعى الحديثة، وملحق بها مركز صيانة لعربات وجرارات مترو الأنفاق بمساحة 65 فدانا.

جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
إزالات محور عدلي منصور محور عدلي منصور تعويض أهالي مسطرد محور مسطرد محافظة القاهرة

الأكثر قراءة

تفاصيل سرقة الحساب الشخصى لوزير الرياضة السابق خالد عبدالعزيز على «فيس بوك»

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

تفاصيل حريق فى محلج النيل للأقطان بالمحلة الكبرى

«الدستور» تكشف حقيقة انتشار محاصيل زراعية مسمّمة في الأسواق

محمد الباز يكتب: سياسة التطويق.. شفرة مصر فى التعامل مع إثيوبيا

الصحة: 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و54 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

د. القس صفوت البياضى

الحرية لا تتعارض مع الفضيلة

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تونس: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تستوجب إحالتها لمحكمة الجنايات الدولية

منصور: إسرائيل فشلت في هزيمة الوعي الفلسطيني وتفكيك انتمائه الوطني

الأمم المتحدة توافق على فتح تحقيق دولي حول جرائم العدوان الإسرائيلي فى غزة