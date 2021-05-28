محافظة القاهرة: استمرار إزالة تعارضات محور المستشار عدلى وتعويض الأهالى

أعلنت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة استمرار أعمال إزالة التعارضات فى محور المستشار عدلى منصور - مسطرد بعد صرف التعويضات المقررة للسكان، لتنفيذ أعمال توسعة المحور، والذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والبالغ طوله 16 كيلو متر من محطة عدلى منصور وجوزيف تيتو ثم جسر السويس والرابط مع محور الفريق العرابى بالسلام و٦ أكتوبر وثم شارع المشروع بالمطرية ومسطرد والربط مع طريق بنها الحر.

وأوضحت المنطقة الشرقية، في بيانها، أن المحور يخدم سكان أحياء السلام والمرج وعين شمس والمطرية.

وأشارت إلى أن الأعمال جاءت بمتابعة من إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وبحضور رئيس حي المطرية، حسب توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

كان صرح إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، بأن عمليات الإزالة تتم للمنازل المتعارضة مع محور عدلي منصور بعد تسلم الأهالي قيمة التعويض.

وأوضح صابر أن عمليات الإزالة تتم في الوقت الحالي في منطقة المطرية حسب أجندة العمل.

واكد إبراهيم أنه تمت إزالة 4 مساكن في كمال حجاب وباقي منزل وتمت إزالة 3 منازل في امتداد المشروع وجار العمل على إزالة 5 منازل.

وأشار صابر إلى أن تعويض الأهالي يتم احتسابه بالمتر ويصل ما بين 3 آلاف و3100 جنيه وقد يصل سعر الوحدة بين 300 و350 ألف جنيه.

ولفت نائب محافظ القاهرة إلى أنه يتم تحويل المبالغ للأهالي قبل إخلاء المنازل وبدء الإزالة.

وأضاف إبراهيم صابر، نائب محافط القاهرة للمنطقة الشرقية، في تصريحات سابقة، أنه تزامنا مع بدء صرف التعويضات المقررة لأصحاب العقارات المتعارضة مع محور مسطرد "المستشار عدلي منصور"، تتم إزالة عقارات شارع كمال حجاب، بنطاق حي السلام، وإجمالها ١٥٩ عقارا، سيتم إزالتها، أيضا.

وأكد نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية، بدأت إخلاء بعض العقارات المتعارضة مع إنشاء محور مسطرد "المستشار عدلي منصور"، وذلك تمهيدا لإزالتها.

وقد تم البدء في تعويض أهالي شارع "كمال حجاب"، بنطاق حي السلام.

وأنهت لجنة استلام الأوراق الخاصة بأصحاب العقارات السابق حصرها، والتي سيتم إزالتها، أنهت عملها، بإشراف من نائب المحافظ، ورئيس حي المطرية.

ويربط "محور مسطرد - عدلي منصور"، شارع المشروع في المطرية بوسط القاهرة، كما سيربط أجزاء من حي السلام بوسط المدينة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تفقد في وقت سابق، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة عدلى منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الأنفاق، والتى تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وأفريقيا وتشمل على محطات مترو أنفاق، وقطار مكهرب، وسكة حديد، وحافلات النقل الجماعى الحديثة، وملحق بها مركز صيانة لعربات وجرارات مترو الأنفاق بمساحة 65 فدانا.

جولة نائب محافظ القاهرة

جولة نائب محافظ القاهرة

جولة نائب محافظ القاهرة

جولة نائب محافظ القاهرة

جولة نائب محافظ القاهرة