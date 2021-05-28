الجمعة 28 مايو 2021
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القبلة

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد مؤيد الشيخ

أرشيفية - وزير الأوقاف
أرشيفية - وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة

يلتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قيادات الدعوة بأوقاف القاهرة ومسئولي الدعوة الإلكترونية بها، وذلك بديوان عام المحافظة صباح اليوم الجمعة.

ويؤدي وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة صلاة الجمعة بمسجد مؤيد شيخ الذي يعد أحد معالم القاهرة التاريخية الهامة، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتراثها الحضاري والتاريخي جنبا إلى جنب مع جوانب التطوير والتحديث في جميع المجالات.


كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلف الشيخ يسري عزام، أحد علماء وزارة الأوقاف، بإلقاء خطبة الجمعة القادمة من منبر مسجد مؤيد الشيخ بالقاهرة، وستذاع الخطبة بالتليفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية.

 

وأكد وزير الأوقاف، أنه يؤمن بقوة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدفع بالشباب الواعي المثقف المؤهل للعمل القيادي.


وقال إن تتبنى ذلك واقعا ملموسا فى الدفع بهذه النوعية من الشباب، الذين يثبتون يوما بعد يوم جدارتهم بتحمل المسؤولية، وإنجاز المهام والملفات الموكلة إليهم بوعي وقوة ودأب وقدرة على العطاء.

وأشار جمعة، إلى أن الوزارة إضافة إلى ما شهدته خلال الفترة الماضية، من الدفع بالشباب سواء فى العمل الإدارى والقيادى والدعوي، فإنها ستشهد خلال الفترة المقبلة مزيدا من التمكين لهذه النوعية من الشباب، الذى يعد إضافة حقيقية للعمل الدعوى والوطني، ولن تبخل بجهد أو مال، فى سبيل تأهيل هؤلاء الشباب على أعلى درجة ومستوى من التميز.


كانت وزارة الأوقاف، أعلنت عن موضوع خطبة اليوم الجمعة  ١٦ شوال ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢١م، تحت عنوان "دروس عظيمة من يوم أُحد".

 

واستعرض الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أبرز الدروس المستفادة من يوم أُحد، ويقول: تعلمنا من يوم أُحد أهمية طاعة القائد، وخطورة الخروج على الأدوار والمهام المحددة لكل جندي.

 

وأشار وزير الأوقاف إلى أن من أهم "دروس أُحد" تمحيص أهل الثبات واصطفاء أهل الشهادة، ومنها الصلابة في مواجهة الشائعات، ومنها الإيمان بالحق والاستعداد للتضحية في سبيله، وأيضا تعلمنا منها عدم اليأس أو الإحباط بالعمل على إعادة بناء الذات مهما كانت العقبات والصعاب.

وزير الأوقاف محافظ القاهرة خالد عبد العال محمد مختار جمعة صلاة الجمعة

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