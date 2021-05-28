الجمعة 28 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

بعد إعلان فوزه بالرئاسة فى سوريا.. الأسد: فلنبدأ من الغد مرحلة العمل

بشار الأسد
بشار الأسد

قال الرئيس السوري بشار الأسد بعد الإعلان عن فوزه في انتخابات الرئاسة: "فلنبدأ من الغد مرحلة العمل لنعزز الأمل ببناء سوريا كما يجب أن تكون".

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية عبر قناة "الأمل بالعمل"، وجه الأسد الشكر لجميع السوريين "على وطنيتهم العالية ومشاركتهم اللافتة في هذا الاستحقاق الوطني".

 

"وفي نهاية العملية الانتخابية وبداية مرحلة العمل" حسب ما ذكرت القناة، قال الأسد: "الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار الذين لولاهم لما بقيت سورية.. الشفاء لجرحانا.. وكل التحية لرجال جيشنا العربي السوري البطل.. ولأجل تضحياتهم جميعا.. لأجل مستقبل أطفال سورية وشبابها.. فلنبدأ من الغد مرحلة العمل لنعزز الأمل ببناء سورية كما يجب أن تكون".

 

وكان رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ أعلن فوز الأسد بولاية رابعة وبنسبة بلغت 95.1 في المئة.

 

وأعلن رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ فوز الرئيس بشار الأسد بفترة رئاسية رابعة، بعد حصوله على 13 مليونا و540 ألفا و860 من إجمالي عدد أصوات الناخبين الصحيحة، بنسبة (95.1 %).


وتلا رئيس مجلس الشعب السوري - في مؤتمر صحفي من منبر مجلس الشعب في سوريا - إحصاء عن إجمالي المصوتين، الذين أدلوا بأصواتهم، حيث بلغ العدد الإجمالي للناخبين ممن يحق لهم الاقتراع داخل أراضي سوريا وخارجها 18 مليوناً و107 آلاف و109 ناخبين، بينما بلغ العدد الإجمالي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 14 مليوناً و239 ألفاً و140 مقترعاً، وبنسبة قدرها 78.64 بالمئة ممن أدلوا بأصواتهم.


وأشار إلى أن العدد الإجمالي لأوراق التصويت الملغاة بلغ 14 ألف ورقة، بنسبة 0.1 بالمئة ممن أدلوا بأصواتهم.


وأضاف أن عدد الأصوات الذي حصل عليها محمود بن أحمد مرعي بلغت 470 ألفاً و276 صوتاً، بنسبة 3.3 بالمئة من عدد أصوات المقترعين الصحيحة، بينما حصل عبد الله سلوم عبد الله، على 213 ألفاً و968 صوتاً بنسبة 1.5 بالمئة من عدد أصوات المقترعين الصحيحة.

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