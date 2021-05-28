تغريم 12 منشأة لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق المقررة بوسط الإسكندرية

أغلق حى وسط الإسكندرية، منشآتين، وتغريم 10منشآت أخرى، خلال حملة لمتابعة تفعيل قرارات رئيس الوزراء، ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، الخاصة بغلق جميع المحال من الساعة التاسعة مساءً، وحتى السادسة صباحًا.



ووجه المحاسب رجب النقيدي رئيس حي وسط، بشن حملة مكبرة بقيادة سكرتير عام الحي.



تم خلالها المرور بشوارع: (عمر لطفي، محمد شفيق غربال، سور النادي الأوليمبي، لاجيتيه، وابور المياه، جلال الدسوقي، ابن رحمون والمفتش).

وأسفرت الحملة عن إغلاق منشآتين لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق المقررة، وتحصيل غرامات فورية من ١٠ منشات لمخالفة قرارات رئيس الوزراء، بالإضافة إلى حالتين عدم ارتداء الكمامات.

كما تم التنبية والتأكيد علي إلتزام المنڜات بمواعيد الإغلاق المقررة في التاسعة مساءً، ورفع ٤٠ حالة اشغال متنوعة بمشاركة إدارات اشغال الطريق، المتابعة، رخص المحلات والايرادات.



جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح على مستوى الأحياء وفقا لمواعيد الغلق المحددة في التاسعة مساءا، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة الذي أصدرها للحد من التجمعات والوقاية من انتشار جائحة كورونا.

وتابع الشريف جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية للالتزام بغلق المحال، مشدداً على التعامل بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المحال المخالفة.

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين؛ حيث تقرر الاستمرار فى تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة فى اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجارى، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار إغلاق المحال العامة والمولات والمقاهى فى التاسعة مساء.

تغريم 12منشأة بوسط الإسكندرية

تغريم 12منشأة بوسط الإسكندرية

تغريم 12منشأة بوسط الإسكندرية

تغريم 12منشأة بوسط الإسكندرية