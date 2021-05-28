الشاعرة السعودية فهيمة الحسن فى ضيافة الأعلى للثقافة أونلاين.. غدًا

تحل الشاعرة السعودية فهيمة الحسن٬ في السادسة من مساء غد السبت٬ في ضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر". ومن المقرر أن تقرأ "الحسن" مجموعة من قصائدها الشعرية٬ من ديوانها الصادر تحت عنوان "في بلادي كانت الحكاية".

وفهيمة الحسن باحثة في العلوم الإنسانية والإجتماعية.عضو في عدة جمعيات وملتقيات أدبية وثقافية، مدربة مهارات إدارية. حصلت علي الماجستير في الموارد البشرية ٢٠١٧ كما نالت درجة البكالوريوس في إدارة اقتصاد وتطوير إداري ٢٠٠٩. كتبت في العديد من الصحف والمجلات العربية والسعودية.

صدرت لها العديد من الكتب من بينها: أقاصيص - قصة بعنوان "خلف أسوار الأمس"٬ كتاب "إدارة الخيال" ٢٠١٨ رواية "نور تبصر النور" ٢٠١٨. إلي جانب عدة دواوين شعرية نذكر من بينها: ديوان "همس الأماني" ٢٠١٨ . "نبض الأشجان" ٢٠١٩. ولها تحت الطبع ديوان بعنوان "صدي النبض".

ومن قصيدتها المعنونة بــ"من أنا ؟؟" تقول الشاعرة فهيمة الحسن: دِمَشْقيَّةٌ كرَامَتِيْ.. لِبغْدادَ الْهَوى نَبْضِيْ..

مَكّيَّةٌ آيَاتُ طُهْرِيْ..والنَّقَاءُ يَثرِبُ.. عَبَقُ الْيَاسَمِينِ.. مِرْقَاةُ الأَنْدَلُسِ أَجْدْادِيْ.. مُجَزَّأَةٌ.. أَحْلامُ عُرُوبَتيْ.. أوْجَاعُهَا مِحَنٌ.. وَصَبْرُهَاَ مَسْلُوبٌ..أْعِيدُوا شْمْلَ الهُوْيّةِ..كَرِّرُوْا زَمَنَ النُّبُوغِ.

قَلبِيْ مَرْهُونٌ.. بِالقُدْسِ أَرثِيهَا.. فمْازَالتْ فِيْها.. اليَرْقَةُ تأْكلُ.. أَغْصَانَ الزّيْتُوْنِ.. صَرٍخةٌ تُنَادِيْ.. أَمَلُ اليَمنِ.. مَصْلُوبٌ.. مَصِيرٌ يُدَاعِبُ المَوْتَ.. نَقَشَتِ الكآبةُ الصُّدوْر.. يَا رِفَاقَ الْحَرْفِ.. غَنُّوْا أُنْشُودَةَالسَّلامِ.. أَبْجَدِيّاتُ الغَربِ.. عَزَفَتْ أجْمَلَ الألْحَانِ.. أرْضُ الضَّادِ مَهْدُ الوَليدِ .. مِنْها الْوَفاءُ جَادَ.. كُلّما أُطفِأتْ شَمعةٌ.. نُوقِدُ سِراجَ النُّورِ.. نُعيدُ إليْنا الفِكْرةَ.. نُزِيلُ عَلْقَمَ الذُّهُوْلِ.

ومن قصيدتها "حيرت روحي" تكتب الشاعرة فهيمة الحسن: وكأني أحيا بك ..وكأنك تسقيني ماء الحياة ..شهد الوصال أسقى جمود القلب ..وأسكر العقل بكأس الهُيام.. لك وجدي وما ثار.. في الفؤاد من جوى

لك الأمر وما كانت روحي ..إلا فداك ..في سبيل الهوى ..انهار صرح الكبرياء.. ولم يبقَ صامدا.. أمام عينيك..

كلما لاح بريق وجهك ..لاح صبح فجري..وهام الرجاء طائفا ..حول رضاك ..يا خليل القلب.. متى أقبلت يضيء الكون ..ويأنس ليل المشتاق .. قل لقلبك أن يراعي أشجاني ..ويرحم روحا تحيرت في هواك.