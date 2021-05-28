الجمعة 28 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير أمن المنوفيه يتفقد موقع البحث عن الطفل الغارق والمفقود باشمون

مدير أمن المنوفية يتفقد موقع البحث عن طفل غرق بمياه أشمون

عمليات البحث عن الطفل
عمليات البحث عن الطفل

تفقد اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، جهود فرق الإنقاذ في انتشال جثمان الطفل عبدالرحمن طارق، الذي لقى مصرعه غرقًا في فرع دمياط في النيل المار أمام مركز أشمون، منذ ما يزيد عن ٩ أيام، وللوقوف على أي متطلبات جديدة للمساعدة فرق الإنقاذ وتسهيل مهمتها.


وأوضح مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية، أنه تم التنسيق مع مديرية الري بالمحافظة، لدفع بكراكات المديرية للمساعدة في جهود البحث عن جثمان الطفل عبد الرحمن طارق، والذي لقى مصرعه غرقًا في فرع دمياط في النيل المار أمام مركز أشمون.

 

ولا زالت جهود البحث المكثفة جارية، وأن كل القيادات في المحافظة تتابع الجهود على مدار الساعة، كما تم الدفع بـ24 غواص من 6 محافظات، بالإضافة إلى وصول غواصين متطوعين للمساعدة، مشيرًا إلى توفير 3 كراكات للمساعدة في عمليات البحث، تلبية لطلبات الأهالي، وأن الجميع يعمل على قدم وساق لتقديم يد العون للعثور على الجثمان.

 

وكان قد سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي أشمون نظرًا لغرق الطفل عبد الرحمن طارق ولم يتم استخراج جثته حتى الآن ما دفع أهالي القرية للإنتظار أمام المكان الذي فقد فيه الطفل. 

محافظة المنوفية مديرية أمن النيل مركز اشمون استغاث

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