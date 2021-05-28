اللجنة الأفريقية بالغرف التجارية تشيد بزيارة الرئيس السيسى لدولة جيبوتى

قال أحمد ذكي، رئيس اللجنة الأفريقية بشعبة المصدرين بالغرف التجارية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجيبوتي، في غاية الأهمية فى ظل الأهمية الكبيرة والعمق الاستراتيجي لأفريقيا.

وأضاف "ذكي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن زيارة سياسية واقتصادية مهمة فى وقت مهم، فى ظل الاستراتيجية التى تتبعها الدولة للحفاظ على حقوقها المائية.

وأوضح رئيس اللجنة الأفريقية بشعبة المصدرين، أن جيبوتى تعتبر المنفذ الأساسي والاستراتيجي لدولة إثيوبيا الحبيسة، لأن ليس لديها ميناء بحرى، وبهذه الزيارة تم محاوطة الدولة الإثيوبية اقتصاديا وسياسيا من جميع الحدود خاصة مع توقيع اتفاقيات عسكرية مصرية مع كينيا وجنوب السودان والسودان والصومال وأوغندا وبورندى، لافتًا إلى أن منفذ إثيوبيا الوحيد لدخول السلع الاستراتيجية والعسكرية هو جيبوتى وبذلك تم تحييد دولة جيبوتى فى هذا الجانب للدخول مع مصر فى شراكات استثمارية واقتصادية وسياسية.

وأوضح أن العمق الاستراتيجى المصرى الأفريقى بدأ منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي والمحافظة على الحقوق المصرية المائية وغير المائية ليس له حدود أو معوقات كما وعد الرئيس الشعب المصرى.

وتابع: "لم يقم رئيس مصرى منذ فترة طويلة جدا بزيارة الدول الأفريقية الصغيرة كما نرى الآن ولكن هى رؤية واستراتيجية مهمة لكسب الولاء الأفريقي لمصر".



كان عمر إسماعيل جيله، رئيس جيبوتى إحدى دول القارة الأفريقية استضاف نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبحث سبل التعاون المشترك بين الدولتين التي تربطهما علاقات وثيقة منذ عقود، ولطالما جذبت جيبوتى اهتمام القوى حول العالم، نظرًا لموقعها الاستراتيجى بين أفريقيا وآسيا.

جائت تصريحات الرئيس «اتفقنا على أهمية الانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، من خلال زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين، فضلاً عن تكثيف التعاون فى مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية».

وأضاف الرئيس السيسي: «أود أن اغتنم هذه الفرصة لأعرب لكم عن خالص التهانى على تجديد الشعب الجيبوتى لثقته فى قيادتكم الحكيمة للبلاد، وذلك بإعادة انتخابكم لفترة رئاسية جديدة فى الانتخابات الأخيرة، متمنياً لكم التوفيق لمواصلة مسيرة البناء والاستقرار».