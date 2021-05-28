الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الحوكمة الذكية والتحول الرقمى» على طاولة مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك

مكتبة القاهرة الكبري
مكتبة القاهرة الكبري

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك٬ برعاية قطاع شئون الإنتاج الثقافي٬ في الثانية عشرة من ظهر غد السبت٬ ندوة بعنوان "الحوكمة الذكية والتحول الرقمي". 

وتشارك في الندوة بالحديث والحوار كلا من: الدكتورة يارا ماهر٬ والدكتورة أماني مجاهد، مع التشديد علي تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا.

ويتطرق الحوار إلى التعريف بمصطلح الحوكمة الذكية والمقصود بمصطلح التحول الرقمي٬ وهي عملية يقصد بها تحويل نماذج أعمال المؤسسات الحكومية أو شركات القطاع الخاص إلي نماذج تعتمد على التقنيات الرقمية في تقديم الخدمات وتصنيع المنتجات وتسيير الموارد البشرية.

كما تتناول ندوة "الحوكمة الذكية والتحول الرقمي"٬ المتغيرات العصرية التي جعلت من التحول الرقمي ضرورة حتمية نظرا لما شهدته المجتمعات المعاصرة في العقدين الماضيين من تطورات متسارعة في شتى مجالات الحياة: الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والمعلوماتية٬ وقد أفرزت تلك التطورات العديد من المفاهيم الجديدة منها: مجتمع المعرفة٬ الثورة المعرفية٬ والثورة التكنولوجية والتعليم الرقمي.

ولما كان مجتمع المعرفة٬ مجتمع الثورة الرقمية أو التحول الرقمي بامتياز٬ فقد نجم عن هذه الثورة الرقمية تطور في الحياة الإنسانية٬ وتغير اجتماعي لحياة الأفراد٬ وغرس كثير من الأفكار الجديدة لديهم إزاء التحول الرقمي.

والتحول الرقمي لا يعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسات٬ بل هو برنامج شمولي متكامل٬ يمس المؤسسات٬ ويمس طريقة وأسلوب عملها داخليا٬ وأيضا كيفية تقديم الخدمات للجمهور المستهدف٬ لجعل الخدمات تتم بطريقة أسهل وأسرع.

يشار إلى أن مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك٬ تتخذ من قصر الأميرة سميحة بنت السلطان حسين كامل أول سلطان لمصر فى الفترة من 1914-1917 وحفيدة الخديوى إسماعيل٬ مقرا لها، ولقد عرف عنها حبها الشديد للفنون والموسيقى والأدب والغناء وكتابة الشعر بالعديد من اللغات منها العربية والتركية والفرنسية، وأوصت قبل وفاتها أن يخصص هذا القصر لخدمة الأغراض الثقافية، واستمر العمل فى تجديد القصر فى الفترة من سبتمبر 1992 حتى تم افتتاحه فى 24 يناير عام 1995.

تقع مكتبة القاهرة الكبرى فى حى الزمالك بالقاهرة وعنوانها 15 شارع محمد مظهر على النيل مباشرة ويتميز بقربه من كلية الفنون الجميلة وكلية التربية الموسيقية وبعض مدارس اللغات والسفارات المختلفة، مما يساهم فى تنوع فئات المستفيدين.

تقع المكتبة وسط حديقة واسعة وتبلغ مساحة الأرض التى أقيمت عليها المكتبة حوالى 3475 متر مربع، أما المبانى الأصلية فتشغل 350 متراً مربعاً وتتكون من ثلاث طوابق وتتنوع قاعات البحث بها حسب التخصص الموضوعى.

 

مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك الحوكمة الذكية التحول الرقمي قطاع شؤون الإنتاج الثقافي فيروس كورونا

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