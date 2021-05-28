الليلة.. فرقة «ريفر وود» تحيى حفلا موسيقيا على مسرح مكتبة الإسكندرية

تُنظم مكتبة الإسكندرية٬ في السابعة من مساء اليوم الجمعة٬ حفلاً موسيقيًا٬ والذي تحييه فرفة "ريفر وود"، وذلك على مسرح القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وفرقة "ريفروود" فريق سكندري تأسس عام 2018 على يد محمود نادر، ويقدم الفريق موسيقى الروك والميتال في ثوب جديد للمستمع العربي، ويتكون من خمسة أعضاء هم: محمود نادر وسيف السكري على الجيتار، وعمر سالم على البيانو، وأحمد شكري على الباص، وعبد الله هاشم على الدرامز.

في سياق متصل٬ ينظم مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي، التابع لمكتبة الإسكندرية٬ محاضرة بعنوان "فن قراءة وفهم مضمون الأيقونة من خلال الحركات التعبيرية"، والتي يحاضر فيها الدكتور عزت حبيب صليب، مدير عام ترميم آثار ومتاحف القاهرة الكبرى السابق، وذلك عبر الإنترنت يوم الأحد الموافق 30 مايو 2021، في تمام الساعة عصرا.

هذا وتأتي محاضرة "فن قراءة وفهم مضمون الأيقونة من خلال الحركات التعبيرية"٬ في إطار الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية، التي ينظمها المركز وتعتبر هذه المحاضرة ثامن محاضرات الموسم الثقافي القبطي، ضمن ما يقوم به المركز من دور تثقيفي وتوعوي عن التراث القبطي وماهيته وأهميته ودوره.

وتتناول هذه الدراسة فهم الأيقونة أو العمل الفني الذي أبدعه الفنان وهي عملية بسيطة تحتاج إلى فهم العلامات والحركات التعبيرية التي صورها الفنان في لوحته الفنية ومن خلال هذه الحركات والتي تعتبر اللغة الفنية مثل لغة الاشارة التي نستطيع من خلالها قراءة وفهم الغرض الفني أو الرسالة التي يقصدها الفنان من خلال هذا العمل، ومن هنا ننوه على أهمية تعلم هذه اللغة الفنية التي تساعد على فهم الأيقونة وقراءتها ومعرفة الرسالة التي يعنيها الفنان من هذا العمل.

وتعد مكتبة الإسكندرية مركزًا للتميز في إنتاج ونشر المعرفة، ومكانًا للتفاعل بين الشعوب والحضارات، كما أن مكتبة الإسكندرية ساحة للتعبير عن التعددية الثقافية، تشغلها حرية الرأي والتعبير، وتعزيز التعددية والتنوع، وتقديم كل جديد في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتفاعل مع العالم الرقمي والفنون المختلفة والبحث الأكاديمي جنبًا إلى جنب مع وظيفتها الأصلية بوصفها مكتبة، فيحتوي الكتاب والدورية والمخطوط؛ خدمة للقارئ العام، والمتخصص على السواء.