الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق السويس القطامية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة، مساء اليوم، بطريق السويس القطامية.

ودفع مدير مرفق إسعاف السويس الدكتور محمد طنطاوي، بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، لإنقاذ المصابين.

وتعامل رجال الإسعاف مع المصابين بإجراء إسعافات أولية سريعة، قبل نقلهم لمستشفى السويس العام.

وكانت مديرية أمن السويس تلقت إخطارًا يفيد انقلاب سيارة ملاكي تحمل بطريق القطامية، كانت تستقلها أسرة في طريقها لمنطقة العين السخنة.

وقال مصدر طبي في تصريحات صحفية إن حادث انقلاب السيارة وقع أمام قرية الوادي بالقرب من ميناء العين السخنة.

وذكر محضر الواقعة أن المصابين هم داليا السيد محمد مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى 39 سنة، أحمد محمد رضا 47 سنة شرقية، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، عمر أحمد رضا 10 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، ملك أحمد محمد رضا 5 سنوات، مصابة بكسر بقاع الجمجمه ونزيف بالمخ ، فارس نبيل السيد 15 سنه يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبدالرحمن أحمد محمد رضا 15 سنه يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم من محافظة الشرقية.

السويس حادث انقلاب اصابة مستشفى السويس العام

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