«عقار النشوة».. مغامرة «الدستور» لكشف مواقع بيع مخدر «الإكستازي» الجديد

في الفترة الأخيرة بدأ ظهور اسم جديد في ساحة عالم المخدرات، ربما لم يسمع عنه الكثيرين من قبل، وهو مخدر "الإكستازي أو الإكستاسي"، المعروف بـ عقار النشوة، وهو ما يندرج تحت أنواع المخدرات التي تعرف بعقارات النشوة، والذي يستخدم بكثرة في حفلات الرقص والمجون، فقد تمت ضبط العديد من وقائع تهريب هذا المخدر بكثافة خاصة في أيام عيد الفطر الأخير.

و كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قد تابعت شاط ثلاثة من العناصر الإجرامية، يحملون جنسية إحدى الدول تخصصوا في جلب وتهريب أقراص الإكستاسي المخدرة من إحدى الدول بإخفائها داخل مخازن سرية بحقائب السفر وتهريبها من خلال شركات الشحن بقصد ترويجها على عملائهم داخل البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة تم التمكن من ضبط المتهمين حال تواجدهم أمام أحد مكاتب الشحن بالقاهرة عقب استلامهم حقيبتين وبحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة لعقار "الإكستاسي أو الخبوط" مخبأة بمخازن سرية.

- مغامرة "الدستور"للحصول على المخدر عن طريق مواقع التواصل

في "الدستور"بحثنا عن هذا المخدر المنتشر حديثاً والمنضم لعدد كبير من قائمة السموم المقدمة لشباب الوطن لتقضي عليه بالمرض ثم بالقتل المعنوي ، لنكشف بعضاً من أسرار بيعه وتهريبه من خلال التواصل مع بعض العصابات المسؤولة عن ذلك، و التي بدأت هي الأخرى بالانتشار بكثافة عقب ظهوره بالساحة.

تبين لـ "الدستور" أن هناك مجموعات إلكترونية كثيرة على موقع التواصل الاجتماعي "افيسبوك"بالفعل تخصصت في تداول هذا العقار، ضمن أنواع أخرى من المخدرات، وتقوم بيعه تحت ادعاء أنه أحد الأدوية الناقصة بالأسواق.



اخترقت"الدستور"أحد هذه"الجروبات" باستخدام حساب إلكتروني وهمي، وتم بالفعل عقد صفقة لشراء هذا العقار المخدر الممنوع تداوله من احدى الصفحات الإلكترونية التي تخصصت في ذلك.



فور السؤال عن إمكانية توافر العقار، جاءت إجابة أحدهم بالإيجاب "أيوة موجود"، وتدعى"ي.م"، والتي اتضح أنها تعمل طبيبة، بمحافظة الفيوم، ولكنها تشترك في الانضمام إلى هذا"الجروب" لبيع بعض العقاقير الطبية الممنوعة، وذلك لتحقيق مصالح مادية شخصية لها إلى جانب عملها.



‏ الكمية محددة.. والشريط بـ 250 جنيها



‏"عايزة كم شريط"، قامت الطبيبة البائعة لعقار النشوة "الاستكازي" بتوجيه السؤال إلى المحررة، التي ادعت أنها في حاجة إلى 20 شريط.

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‏‏"لا 20 شريط مش حاينفع"..حابعتلك 15 بس، ولما تخلصي حابعتلك تاني، كان ذلك هو الرد الاشتراطي للطبيبة بائعة الكيف على المحررة، والتي أكدت فيه عليها أنها سترسل لها المخدر مع أحد سائقي موقف عبود، وعلى "المحررة" إرسال المبلغ لها عن طريق تحويله إلى “فودافون كاش” حيث كان سعر الشريط الواحد من المخدر هو 250 جنيهاً.



استطاعت المحررة الهروب من إجراء الصفقة مع الطبيبة بائعة مخدر النشوة، عن طريق ادعائها أنها ستفكر في الأمر، وستأكد عليه في حال جاهزيتها لتنفيذ الصفقة.





استشاري علاج الإدمان: من أخطر أنواع المخدرات

و يعد مخدر "الاسكتازي" هو معروف أيضاً طبياً باسم الميثيلين ديوكسي ميتامفيتامين، والذي عادة ما يتم تعاطيه على شكل كبسولات أو حبو، وذلك حسبما أكد الدكتور محمد عصام استشاري علاج الادمان والطب النفسي، والذي تابع قوله بوصفه الإكستازي أنه واحداً من أخطر أنواع المخدرات التي ظهرت على مستوى العالم، موضحاً أنه كذلك من أحدثها ظهوراً في المنطقة



و ‏أضاف استشاري علاج الادمان والطب النفسي، أن عقار "الإكستازي" أو مخدر الحفلات يتم تصنيعه من مادة مدرجة في جدول المخدرات، وهي المادة الأساسية به والتي هي عبارة عن سائل وكل لتر من هذا السائل يعمل أو يصنع ( 20 ألف جرعة )، و يسبب تعاطي هذا المخدر حسب عصام النشاط الهستيري والنشوة كما أنه يمس الإحساس والشعور باليقظة والتنبه ويجعل من يتعاطاه يتناول كميات كبيرة من الماء، وذلك نتيجة الجفاف الذي يصيب الجسم والأمعاء جراء تناوله.

- يصيب متعاطيه بنزعات عدوانية خطيرة

وأضاف "عصام"، أن هذا العقار يصاب من يتعاطاه بنزعات عدوانية خطيرة قد تصل به إلى ارتكاب جرائم السرقة والعنف أو القتل موضحاً أن له تأثيراً خطيراً على من يتعاطاه في إحداث تغيرات خطيرة في كيمياء المخ والهوس السمعي والبصري والحسي، مسبباً هلوسة سمعية وبصرية تتضمن سماع ورؤية أشياء لا يسمعها ولا يراها سوى المريض فقط وتجعله يتفاعل معاها، موضحاً أنه يستمر مفعول وتأثير الإكستازي على من يتعاطاه من (4 - 6) ساعات كما أن أثاره الأولية تبدأ بعد مرور 20 الى 40 دقيقة على تعاطي هذا العقار .

و تابع موضحاً كذلك أن بعض الدراسات أثبتت أن الإكستاسي يتسبب في إصابة المخ بأضرار طويلة الأمد و يؤدي تعاطي جرعات زائدة من هذا العقار إلى تدمير خلايا المخ، وقد يسبب خلل في الذاكرة والتسمم وفقدان الشهية وآلام في العضلات كما يؤدي إلى الإكتئاب والقلق، وكذلك حدوث اضطرابات قلبية وتشنجات وارتفاع في درجة الحرارة وتجلط في الدم؛ يؤدي في النهاية إلى حدوث السكتة القلبية .

وأضاف أن عقار "الإكستازي" يتعاطاه البعض في صورة حبوب،كما يتناوله آخرين في صورة سائل عن طريق الحقن، ويتم كذلك تحويل هذا السائل في بعض الأحيان إلى مسحوق والأقراص يكون مرسوم عليها في الغالب عبارات أو أشكال مختلفة وله ألوان عديدة ومكتوب عليها عبارات ورسوم.

‏ يُجدر بالإشارة إلى أنه تم تركيبه مخدر الإكستازي أول مرة في عام 1912 في ألمانيا، وكان في البداية بهدف الاستعمال لأغراض طبية، وقد أشير إليه فيما بعد باسم مخدرات مصممي الرقصات، نظراً لصلته بالشباب والثقافة الشائعة وموسيقى الرقص الإلكترونية.

العصابات الإسرائيلية المسؤول الأول عن تهريبه عالميا

كما تفيد تقارير بأن العصابات الإسرائيلية هي المسئولة الأولى عن تهريب هذا العقار إلى العديد من دول العالم، فتعتبر إسرائيل أكبر مصدر للإكستازي والولايات المتحدة الأمريكية أيضاً، فهي تسيطر على 75% من سوق الإكستازي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشير الإحصائيات كذلك إلى أن نسبة التهريب لهذا المخدر ترتفع بصورة غير طبيعية حيث يتم ضبط كل عام في الولايات المتحدة أكثر من أربعة ملايين قرص سنوياً كما تم ضبط العديد من المختبرات السرية لصنع المخدرات التركيبية في الولايات المتحدة.

كما تؤكد أن جميع الشحنات التي تم ضبطها من هذا العقار كانت مصنعة في دول أوروبا، ولكن أغلبها مصنوعة في هولندا التي تعتبر من أكبر الدول في إنتاج هذا العقار.