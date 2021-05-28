الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب فى حادث دراجة نارية بالقليوبية

حادث
حادث

لقي شخص مصرعه، فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص ودراجة نارية بطريق قرية ميت كنانة بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص ودراجة نارية بطريق مشتهر ميت كنانة، أمام عزبة أبو شافعي.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين مصرع "محمد .ف.ج" 30 سنة، إثر وقوع الحادث.

تم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وفى سياق متصل تعطلت الحركة المرورية على طريق بنها المنصورة أمام قرية جمجرة فى اتجاه مدينة كفر شكر اثر انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالبضائع وأسفر الحادث عن اصابة شخصان وتم نقلهم الى المستشفى لاتخاذ اللازم. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم امام قرية جمجرة نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل فى اتجاه كفر شكر وتعطل الحركة المرورية ومصالح المسافرين على طول الخط 

انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر وتبين أنه اثناء سير سيارة نصف نقل من بنها فى اتجاه كفر شكر محمله بالبضائع وبسبب السرعة انقلبت السيارة امام قرية جمجرة دائرة المركز 

وأسفر الحادث عن تعطل حركة المرور وتكدس مرورى وإصابة اثنين من مستقلى السيارة وتم نقلهما الى المستشفى لاتخاذ اللازم. 

وتم اتخاذ كافة التدابير لتسيير الحركة المرورية ووجود طرق بديلة لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث لعدم تعطل حركة المرور والسيارات

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

سيارات تصادم مصرع محافظة القليوبية دراجة نارية

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