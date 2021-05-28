التخطيط: 700 مليون جنيه لتطوير مراكز الشباب والأندية بالجيزة

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 700 مليون جنيه لتنفيذ 23 مشروع بقطاع الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة ، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.



وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الجيزة تشمل تنفيذ أعمال الصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة 580 مليون جنيه، واستكمال صالات مغطاة بالمنيرة بتكلفة 20 مليون جنيه، إنشاء ملاعب خماسية بمراكز الشباب بتكلفة 15 مليون جنيه، إنشاء حمامات سياحة تدريبية بمركز طنوة بتكلفة 12 مليون جنيه، وإنشاء حمامات سياحة تدريبية بمركز أطفيح بتكلفة 12 مليون جنيه.



وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن إجمالى عدد الأندية الرياضية بمحافظة الجيزة يبلغ 41 نادى تمثل 5.3% من إجمالى الجمهورية، ويبلغ إجمالى عدد مراكز الشباب 251 مركز بنسبة 4.8% من إجمالى الجمهورية، فيما يقدر عدد الأعضاء بمراكز شباب المدن 15.3 ألف عضو مقابل 112.2 ألف عضو بمراكز شباب القرى.



يشار إلى إن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الجيزة يصل إلى 407 مشروعات، وإن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 2020 /2021 تبلغ 30,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 29,6% عن خطة عام 2019/2020 التي تمثل 11,8% من الاستثمارات العامة الموزعة.



وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الجيزة بالخطة، أشارت إلى توجيه استثمارات بقيمة 10,8 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 35,3%، ويخص قطاع النقل 8,3 مليار جنيه بنسبة 27%، إلى جانب توجيه 3,96 مليار جنيه لقطاع الآثار بنسبة 12,9%، ويخص قطاع التعليم العالي استثمارات بقيمة 3,3 مليار جنيه بنسبة 10,7%، وتوجيه 700 مليون جنيه لقطاع الشباب والرياضة بنسبة 2,3%، بالإضافة إلى توجيه 4 مليارات جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 13%.