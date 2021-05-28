الجمعة 28 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التخطيط: 700 مليون جنيه لتطوير مراكز الشباب والأندية بالجيزة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 700 مليون جنيه لتنفيذ 23 مشروع بقطاع الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة ، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.


وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الجيزة تشمل تنفيذ أعمال الصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة 580 مليون جنيه، واستكمال صالات مغطاة بالمنيرة بتكلفة 20 مليون جنيه، إنشاء ملاعب خماسية بمراكز الشباب بتكلفة 15 مليون جنيه، إنشاء حمامات سياحة تدريبية بمركز طنوة بتكلفة 12 مليون جنيه، وإنشاء حمامات سياحة تدريبية بمركز أطفيح بتكلفة 12 مليون جنيه.


وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن إجمالى عدد الأندية الرياضية بمحافظة الجيزة يبلغ 41 نادى تمثل 5.3% من إجمالى الجمهورية، ويبلغ إجمالى عدد مراكز الشباب 251 مركز بنسبة 4.8% من إجمالى الجمهورية، فيما يقدر عدد الأعضاء بمراكز شباب المدن 15.3 ألف عضو مقابل 112.2 ألف عضو بمراكز شباب القرى.
 

يشار إلى إن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الجيزة يصل إلى 407 مشروعات، وإن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 2020 /2021 تبلغ 30,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 29,6% عن خطة عام 2019/2020 التي تمثل 11,8% من الاستثمارات العامة الموزعة.
 

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الجيزة بالخطة، أشارت إلى توجيه استثمارات بقيمة 10,8 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 35,3%، ويخص قطاع النقل 8,3 مليار جنيه بنسبة 27%، إلى جانب توجيه 3,96 مليار جنيه لقطاع الآثار بنسبة 12,9%، ويخص قطاع التعليم العالي استثمارات بقيمة 3,3 مليار جنيه بنسبة 10,7%، وتوجيه 700 مليون جنيه لقطاع الشباب والرياضة بنسبة 2,3%، بالإضافة إلى توجيه 4 مليارات جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 13%.

التخطيط مشروعات الجيرة الشباب والرياضة أندية مراكز الشباب

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف حقيقة انتشار محاصيل زراعية مسمّمة في الأسواق

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

محمد الباز يكتب: سياسة التطويق.. شفرة مصر فى التعامل مع إثيوبيا

«احترافية عالية».. انطلاق التدریب المصري السوداني المشترك «حماة النیل»

الباز: أزمة سد النهضة ستُحل وستخرج مصر بأقل الأضرار منها

بعد ضربه لياسمين عبدالعزيز| خالد الصاوي: «بمثل.. مش تقوموا مراتي عليّ»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

د. القس صفوت البياضى

الحرية لا تتعارض مع الفضيلة

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تونس: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تستوجب إحالتها لمحكمة الجنايات الدولية

منصور: إسرائيل فشلت في هزيمة الوعي الفلسطيني وتفكيك انتمائه الوطني

الأمم المتحدة توافق على فتح تحقيق دولي حول جرائم العدوان الإسرائيلي فى غزة